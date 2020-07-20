Чому розповідати про свої провали корисніше, ніж про успіхи

Психологи з університету Чикаго провели низку експериментів, які показали, що інформація про помилки і провали корисніша, ніж історії успіху. Розповідаємо, чому так.

Учені попросили кілька сотень людей згадати моменти, коли їм вдавалося зосередитися на роботі, а потім епізоди, коли вони були неуважні і робили помилки. Коли учасників запитали, що з цього вони б розповіли незнайомцям, вони, як і очікувалося, обрали успіх.

Це цікаво: Брехуни не дивляться в очі та ще 4 міфи про мову тіла, які давно вже зруйнували науковці

На наступному етапі добровольцям дали на вибір три коробки, з яких відкрити можна було тільки дві. Як сказали вчені, в одній коробці було 80 центів, в іншій – 20, а в третій нічого. За відкриття порожньої коробки учасник повинен був сплатити штраф в один цент.

Насправді всі коробки були або порожні, або з 20 центами. Можна було підказати наступному гравцю, яку коробку йому слід вибрати. Майже половина учасників допомагала колегам тільки в тому випадку, якщо траплялася коробка з 20 центами, а про порожню всі мовчали.

Розповідь про успіх не надто позитивно впливає на роботу в команді

Насправді ефективніше було б вказувати на порожні коробки, адже тоді наступний гравець гарантовано отримав би 20 або 80 центів (всі були впевнені, що вони там є).

Цим експериментом вчені наочно показали, що обмін невдалим досвідом набагато цінніший, ніж розповіді про успіхи. Особливо це потрібно враховувати при роботі з великим колективом.

Читайте також: Скільки у людей виникає думок за день