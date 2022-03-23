Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

Як відновити сили, якщо немає часу на сон

  • 91
Як відновити сили, якщо немає часу на сон - фото 1

Хронічна нестача сну – нова реальність, мабуть, кожного українця з початку повномасштабної війни. Однак такий стан загрожує здоров'ю й суттєво впливає на самоорганізованість та прийняття важливих й швидких рішень.

Очікування сирен або страх заснути й проспати повітряну тривогу часто не дають спокою багатьом українцям. І хоча наш організм здатний якийсь час боротися зі сном, але рано чи пізно безсоння призводить до тимчасового затьмарення розуму, що вкрай небезпечно зараз. У Telegram-каналі Психологічна підтримка розповіли, як відновлювати сили в умовах війни.

І ще: Як продовжувати жити в умовах війни: 5 ідей, що допоможуть та вашим близьким

Що відбувається з організмом,
коли людина вимушено позбавлена сну

  • відчуття втоми;
  • денна сонливість;
  • знижується концентрація уваги;
  • втрачається відчуття реальності;
  • з’являються галюцинації.
  • знижується здатність аналізувати інформацію, приймати рішення, контролювати емоції.
  • людина може робити необачні кроки та нехтувати небезпекою або, навпаки, починає боятися не лише реальної загрози, а й уявної.
Як відновити сили, якщо немає часу на сон - фото 501543

Як відновлювати сили у складних умовах

  1. Чергування. Якщо ви мусите стежити за сигналами тривоги, встановіть чергування, наприклад, по 2-3 години. Тоді в усіх буде можливість кілька годин поспати.
  2. Зміщення графіку. У випадках посилення повітряних тривог у нічний час, для збереження сил використовуйте будь-яку можливість поспати вдень.
  3. Сон у сховищі. Якщо щоночі мусите спускатися у сховище або при сигналі тривоги переходити у безпечніше місце (коридор, ванна), облаштуйте мінімальний простір для сну (каримат, спальник тощо).
  4. Корисний будь-який сон. Спробуйте дрімати 15-20 хвилин, спираюсь об стіну або спинку крісла.
  5. Для засинання у складних умовах використовуйте техніки для розслаблення: навмисно розслабте м’язи обличчя, потім опустіть й розслабте плечі, руки, ноги, м’язи тулуба. Спробуйте поринути думками у спокійне та безпечне місце.

Читайте також: Як зрозуміти, що до нервового зриву залишилось недовго: 8 тривожних дзвіночків

пропозиції партнерів
Новини