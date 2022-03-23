Як відновити сили, якщо немає часу на сон

Хронічна нестача сну – нова реальність, мабуть, кожного українця з початку повномасштабної війни. Однак такий стан загрожує здоров'ю й суттєво впливає на самоорганізованість та прийняття важливих й швидких рішень.

Очікування сирен або страх заснути й проспати повітряну тривогу часто не дають спокою багатьом українцям. І хоча наш організм здатний якийсь час боротися зі сном, але рано чи пізно безсоння призводить до тимчасового затьмарення розуму, що вкрай небезпечно зараз. У Telegram-каналі Психологічна підтримка розповіли, як відновлювати сили в умовах війни.

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Що відбувається з організмом,

коли людина вимушено позбавлена сну

відчуття втоми;

денна сонливість;

знижується концентрація уваги;

втрачається відчуття реальності;

з’являються галюцинації.

знижується здатність аналізувати інформацію, приймати рішення, контролювати емоції.

людина може робити необачні кроки та нехтувати небезпекою або, навпаки, починає боятися не лише реальної загрози, а й уявної.

Як відновлювати сили у складних умовах

Чергування. Якщо ви мусите стежити за сигналами тривоги, встановіть чергування, наприклад, по 2-3 години. Тоді в усіх буде можливість кілька годин поспати. Зміщення графіку. У випадках посилення повітряних тривог у нічний час, для збереження сил використовуйте будь-яку можливість поспати вдень. Сон у сховищі. Якщо щоночі мусите спускатися у сховище або при сигналі тривоги переходити у безпечніше місце (коридор, ванна), облаштуйте мінімальний простір для сну (каримат, спальник тощо). Корисний будь-який сон. Спробуйте дрімати 15-20 хвилин, спираюсь об стіну або спинку крісла. Для засинання у складних умовах використовуйте техніки для розслаблення: навмисно розслабте м’язи обличчя, потім опустіть й розслабте плечі, руки, ноги, м’язи тулуба. Спробуйте поринути думками у спокійне та безпечне місце.

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