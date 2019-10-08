Як змусити себе тренуватися, коли зовсім не хочеться

Осінь, відчуваєте пригніченість, переслідують невдачі – терміново вставайте на бігову доріжку або беріться за гантелі. До вашої уваги дієві способи змусити себе працювати!

Зробіть спорт зручним

Найскладніше – це почати. Дайте собі шанс домогтися успіху: "налаштуйте" простір навколо таким чином, щоб тренування стало зручним. Покладіть одяг для бігу поряд з ліжком. Робіть все, що необхідно, щоб усунути перешкоди, які можуть змусити вас від цієї ідеї відмовитися.

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Максимальний реалізм

Коли ви заздалегідь говорите собі, що завтра встанете о 5:30 ранку і підете в спортзал, шанси, що це дійсно станеться, практично нульові. Ви вже заздалегідь налаштовуєте себе на провал. Досягнення цілей – це те, що впливає на вашу самооцінку, тому гарно подумайте і поставте перед собою реалістичні плани. У який час краще всього піти в спортзал? Може, ви відчуваєте себе трохи краще, коли повертаєтеся додому з роботи або в обідню перерву?

Заняття спортом

Старі корисні звички

Фахівці з нейробіології стверджують, що набагато легше активувати звичку зі старих нейронних зв'язків, ніж створювати нові. Тому, якщо ви колись регулярно займалися йогою, танцями або кікбоксингом, почніть саме з цього, використовуйте нейронні зв'язки у своїх інтересах.

Користь бігу

Занотовуйте свої досягнення

Записуйте в телефоні або в робочому блокноті самі тріумфальні моменти тренувань. 125 присідань! Ура! Три кілометри на пробіжці! Планка 2 хвилини! Навіть такі прості речі зможуть підняти самооцінку і змусять продовжити, коли ви сильно пригнічені. Використовуйте ці результати, щоб підживлювати мозок і підказувати йому, які позитивні емоції він зможе отримати.

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