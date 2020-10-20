Як змусити себе піти на ранкове тренування

Це непросто – змусити себе встати раніше заради того, щоб потренуватися. Розповідаємо, як вибратися з-під ковдри заради зарядки!

Друг. Тренуватися в компанії набагато легше, ніж поодинці. Знайди собі напарника і вставати вранці на тренування буде набагато легше. Разом будете вдосконалюватися. Цілком можливо, що з часом ви знайдете ще більше однодумців, бажаючих приєднатися до вас.

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М'ятний льодяник. Бретт Хобель, засновник Hoebel Fitness, тренер в 11 сезоні передачі "Зважені та щасливі" на телеканалі NBC, рекомендує: "Як тільки пролунав будильник, відразу ж закидай до рота м'ятний льодяник. Він допоможе прокинутися і роздратувати апетит. А ще знизить рівень кортизолу в крові, чим задавить ранковий стрес".

Самомотивація. Деякі люди зізнаються, що іноді вранці вони себе просто вмовляють не лінуватися, а піти на тренування. І таки йдуть. Вся суть в їх потужній самодисципліні. Розвивай її у себе до такого ж рівня.

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