Чому саме 10 000 кроків на день: медики розповіли про користь ходьби

Більшість фітнес-трекерів і годинників рекомендують виконувати хоча б 10 000 кроків на день, і повідомлять вам, як тільки ви досягнете цієї мети. Але звідки взялася цифра в 10 000 кроків?

На думку експертів, 10 000 кроків – це мінімум, який ми всі маємо проходити на день. Причина в тому, що для виконання цього потрібно всього 30 хвилин.

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Національна служба охорони здоров'я рекомендує займатися фізичними вправами середньої інтенсивності не менше 150 хвилин на тиждень, що становить 30 хвилин на день. Це може бути ходьба, біг, танці, заняття спортом або щось ще. Ваші фітнес-цілі визначатимуть, скільки кроків ви робите на день.

Вам не треба робити 10 000 кроків на день, якщо ви новачок у фітнесі або відновлюєтеся після травми. За даними Fitbit, щоденне виконання додаткових 10 000 кроків зазвичай спалює от 2000 до 3500 додаткових калорій щотижня. Ходьба чудовий спосіб підтримувати форму і худнути, тому що це безкоштовно. Вам не потрібно ніякого устаткування або платити за абонемент в тренажерний зал. Все, що вам потрібно, це міцне взуття для ходьби і ви самі. Одягніть фітнес-трекер на зап'ясті і вперед!

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