Як змінювалася одна з найпопулярніших молодих моделей світу Кендал Дженнер: 18+

Кендал Дженнер пощастило народитися в сім'ї, де не стати зіркою просто неможливо, і вона вміло використала родинні зв'язки, положення в суспільстві і зовнішні дані, перетворившись на одну з найуспішніших моделей світу! Давайте подивимося, як змінювалася зірка і як вона виглядає сьогодні.

Кендал Дженнер – одна з численних представниць зіркового сімейства Кардашян-Дженнер, яка почала кар'єру топмоделі у віці 14 років.

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У 12 років, коли Кендал була ще маленькою дівчинкою з косичками, вона стала зіркою сімейного реаліті-шоу, де брали участь всі члени сімейства без винятку. Саме завдяки цьому шоу її старша сестра Кім стала зіркою телеекрану, а згодом і інстаграму. Через рік юна зірочка вирішила податися в модельний бізнес, оскільки у підлітка були для цього всі необхідні дані. Про це свідчать ранні модельні фото Кендал і її сестри Кайлі.

З 2010 року Кендал працює моделлю. На початку кар'єри вона знімалася для марки Forever21 і потрапляла на обкладинки підліткових журналів. Кендал Дженнер вчилася в приватних школах, з 2012 року через телевізійну кар'єру в серіалі Сімейство Кардашян навчалася вдома разом з сестрою. Після виходу серіалу в ефір її популярність як моделі різко зросла.

У 2013 році разом з Кайлі вона випустила колекцію одягу Kendall & Kylie, потім взуттєву колекцію Madden Girl. У 2014 році Кендал стала учасницею Тижнів моди в різних країнах, показуючи колекції Marc Jacobs, Givenchy, Chanel та інші, за підсумками року увійшла в ТОП-50 моделей за версією Models.com, ТОП-50 найкрасивіших людей світу за версією журналу People.

У 2015 році вона вийшла на подіум на ювілейному показі Victoria's Secret. У листопаді 2017 року Кендал була визнана найбільш високооплачуваною моделлю року у світі й стала модною іконою десятиліття, отримавши премію Daily Front Row Fashion Media Awards. Дженнер також брала участь в телепроєктах Топмодель по-американськи, Будинок DVF і Ridiculousness. Як актриса Кендал дебютувала у 2012 році, знявшись в одній із серій 3 сезону серіалу Гаваї 5.0. У 2013 вона озвучила Полуничку в популярному анімованому серіалі The High Fructose Adventures of Annoying Orange.

Найнесподіваніший поворот в біографії красуні – це написаний нею і сестрою фантастичний роман Rebels: City of Indra, який вийшов в червні 2014. Книга оповідає про життя двох дівчат, що володіють супер силою. Сестри вважають, що це "хвилююча похмура історія", і навіть тут вони правильно вловили інтонації часу – фемінізм упереміш з тривогою за майбутнє.

Гарячі фото Кендал Дженнер 18+

І про благодійність. У 2013 році Кендал створила обліковий запис на аукціоні eBay. На майданчику вона продає свій одяг, а виручені кошти спрямовує на підтримку дитячої лікарні Лос-Анджелеса. 19 лютого 2014 року Дженнер взяла участь у благодійній грі в боулінг в Студіо-Сіті, щоб зібрати гроші для фонду The Robin Hood Foundation, який допомагає бідним Нью-Йорка і Лос-Анджелеса.

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