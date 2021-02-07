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Наймолодша мільярдерка світу розбурхала крихітним бікіні (18+)

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Кайлі Дженнер показала реальну фігуру - фото 1
Кайлі Дженнер показала реальну фігуру / instagram.com/kyliejenner

Зірка Кайлі Дженнер знову опинилась у центрі уваги мережі, а все через пікантне фото у ледь помітному купальнику. Ця дівчина зовсім не соромиться демонструвати свої форми з найцікавіших ракурсів.

23-річна зірка реліті-шоу, модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер займається чималою кількістю проєктів, тож не дивно, що вже встигла стати наймолодшою мільярдеркою світу. До того ж, вона веде профіль в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 214 мільйонів користувачів, адже красуня регулярно ділиться свіжими кадрами зі свого життя.

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Нещодавно дівчина вирішила зробити найкращу рекламу своєї лінійки косметики, тож зробила пікантне селфі у бікіні із сонцезахисним спреєм. Але фанати не були готові до таких спекотних ракурсів, тож не дивно, що допис зібрав понад 9 мільйонів лайків та десятки тисяч коментарів з компліментами.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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