Кім і Каньє більше нема: Кардашян офіційно подала на розлучення

У Лос-Анджелесі Кім Кардашян Вест офіційно подала на розлучення зі своїм чоловіком Каньє Вестом, повідомляє Bloomberg з посиланням на закриті джерела.

"Фінал історії "Кімьє" призводить до краху одного з найвідоміших союзів 21 століття – між суперзіркою реаліті-шоу і хіп-хопером та модним мегамагнатом", – повідомляє джерело видання.

І ще: Француз, який пограбував Кім Кардашян, написав про це книгу

Заява про розлучення зареєстрована у Вищому суді Лос-Анджелеса. У публічному доступі запис про подачу документів з'явиться не відразу. Американська модель прожила в шлюбі з репером 6 з половиною років, у них четверо маленьких дітей: Норт, Сент, Чикаго і Псалом. Зіркова пара одружилася в Італії в замку "Відродження" у Флоренції у 2014 році.

Для Кардашян це був вже третій шлюб, а для Веста перший. Зустрічатися вони почали в 2012 році, а вже через рік народилася їх спільна дитина. Через деякий час музикант зробив романтичну пропозицію на величезному екрані, розташованому на порожній набережній Сан-Франциско Джайентс. Про те, що зірки мають намір розлучитися, інформація з'явилася ще восени і весь цей час пара підігрівала інтерес своїх шанувальників різними чутками. Після нового року стало відомо про те, що Кім найняла адвоката, який би представляв її інтереси в шлюборозлучному процесі. Своєю чергою Каньє написав у Twitter, що вже два роки він мріє розлучитися з дружиною.

Це цікаво: Сексуальна і сором'язлива: Кім Кардашян показала фото в бікіні