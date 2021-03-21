Дівчина тижня: гаряча медсестра Меггі Роулінс, яка покинула медицину і стала моделлю (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про гарячих дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Меггі Роулінс – сексуальна 28-річна красуня з США, яка покинула роботу медсестри і стала фотомоделлю.

Знайомся, це – Меггі Роулінс – мешканка штату Південна Кароліна, яка кинула роботу медсестри і стала фотомоделлю. Красуня довгий час вибирала свій професійний шлях, але в підсумку зупинилася на модельному бізнесі.

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Дівчина завжди мріяла стати медсестрою. Закінчивши школу вона стала асистенткою онколога. Проте після працевлаштування вона отримала запрошення від модельного агентства з Маямі. "Я не сприйняла запрошення всерйоз, подумавши, що це шахрайство. Але моя колега порадила мені погодитися і спробувати себе в ролі фотомоделі, тим більше, що я завжди встигну повернутися в медичну сферу. До цього, ще в підлітковому віці, я вже пробувала свої сили в модельному бізнесі", – розповіла Роулінс.

Медик погодилася і у віці 28 років прикрасила своїми спокусливими знімками обкладинку журналу Elle Croatia. Крім цього, вона представила бренд спідньої білизни Intimissimi. На той час американка не поспішала кидати медицину та продовжувала одночасно співпрацювати з благодійною організацією One World Health. Також Роулінс займалася волонтерством в Уганді і Нікарагуа.

А коли почалася пандемія коронавірусу Меггі повністю повернулася на роботу медсестри в одну з лікарень Нью-Йорка. Але пропрацювала там недовго, позаяк отримала ще одне запрошення про співпрацю. На цей раз від спортивного журналу Sports Illustrated, для якого позувала в бікіні.

А ось найсексуальніші знімки нашої сьогоднішньої героїні, якими вона радує своїх підписників в Instagram. Насолоджуйся:

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