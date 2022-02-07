Як змінювалася карколомна красуня Елізабет Херлі: фото 18+

Елізабет Херлі – британська актриса, модель, продюсерка та дизайнерка, офіційна особа торгової марки Estée Lauder, власниця бренду пляжного одягу Elizabeth Hurley Beach. Подивімось, як змінювалася красуня на своєму професійному шляху!

Все дитинство Елізабет провела у роз'їздах, вона разом із сім'єю кочувала по гарнізонах. Батько майбутньої актриси був військовим, а мати – шкільною вчителькою. В одному місці Херлі жили не більше як рік. І всюди розпочиналося нове життя, заводилися нові знайомства. За таких умов батьки Елізабет виховали трьох дітей, пише Радіо MAXIMUM.

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У молодості, за зізнанням знаменитості, вона стала справжньою бунтаркою, пофарбувала волосся у рожевий колір, зробила пірсинг. У 1986 році актрису виключили зі школи за те, що Херлі вирушила сама в подорож грецькими островами. А після Ліз стала студенткою London Studio Centre, де кілька років навчалася акторської майстерності.

Голлівудським дебютом для Херлі стала участь у зйомках фільму Пасажир 57 з Веслі Снайпом у головній ролі. Фільм став доволі популярним, але роль Елізабет Херлі не була відзначена ні продюсерами, ні режисерами. Нових пропозицій не було. Акторка повернулася до Англії, де вона була популярна. Увагу до неї привертав роман з Х'ю Грантом.

Фільми, які принесли британці славу та всесвітній успіх, були дуже різноплановими. Талант акторки дозволив братися за протилежні за характером типажі. Так, Елізабет знялася в ролі Ванесси Кенсінгтон, дівчини шпигуна (у виконанні Майка Майєрса) у кількох частинах комедійної картини Остін Пауерс, своєрідній пародії на фільми про Джеймса Бонда.

У 1994 році Елізабет разом з Х'ю Грантом заснувала кінокомпанію Simian Films у співдружності із Castle Rock Entertainment. Їхнім першим спільним проєктом став медичний трилер Крайні заходи 1996 року із зірковим акторським складом: Х'ю Грантом, Джином Хекманом та Сарою Джесікою Паркер. Над цим фільмом Херлі працювала як продюсер. Наступною її продюсерською роботою став фільм Блакитноокий Мікі 1999 року.

Херлі 13 років зустрічалася з актором Х'ю Грантом. Вони кілька разів розлучалися і знову сходилися. У 2000 році актриса почала зустрічатися з продюсером Стівеном Бінгом. Їхній роман тривав півтора року, але дізнавшись про вагітність Ліз, Бінг покинув її. Незабаром актриса познайомилася з індійським мільйонером Аруном Найяром і в 2007 вийшла за нього заміж.

Слава моделі прийшла до красуні несподівано. На прем'єру фільму Чотири весілля та один похорон, де грав Х'ю Грант, Ліз прийшла разом з актором, одягнувшись у провокаційно-відверту сукню від Версаче. Публіка перешіптувалася, багато хто вважав наряд Херлі непристойним, але саме він приніс британці несподіваний контракт із будинком моди Estée Lauder. Прекрасна фігура, природна витонченість, яскрава зовнішність та талант дозволили артистці стати моделлю та обличчям відомого бренду, не проходячи жодного навчання.

Фото 18+

У 2021 році Елізабет продовжила дизайнерську діяльність. На сайті акторки з'явилася нова колекція купальників. Крім того, в інстаграмі голлівудська зірка не перестала викладати пляжні фото, на яких демонструє власну продукцію та красу.

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