Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Нацвідбір на Євробачення

"Дуже вульгарна Маша": 17-річна дочка Олі Полякової знялася у дорослій фотосесії

  • 13443
Маша Полякова - фото 1
Маша Полякова / instagram

Донька української співачки Олі Полякової Марія поділилася кадрами з нової фотосесії, де вона приміряла зухвалий образ. Дівчина здивувала мережу відвертими образами!

У своєму інстаграмі вона опублікувала пост, у якому позувала в зухвалому образі.

Це цікаво: Зваблива модель захопила гарячими фото до Дня Валентина: 18+

Полякова-молодша постала у чорному маскулінному оверсайз піджаку, оверсайз білій сорочці, чорній спідниці-міні. Її образ доповнила краватка, масивні чорні стрілки, насичений макіяж губ, а також незвичайна зачіска.

Багатьох обурили фотографії юної музикантки, особливо ті, де вона позує з висунутим язиком, показавши середні пальці:"Ну чого язик скрізь показувати. Це ж ознака дебілізму", "Дуже хороший фотошоп і дуже вульгарна Маша".

Гортайте галерею:

І ще: Сексуально, вишукано, провокативно: солістка Go_A здивувала фотосесією у латексі

пропозиції партнерів
Новини