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"Дуже вульгарна Маша": 17-річна дочка Олі Полякової знялася у дорослій фотосесії
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Донька української співачки Олі Полякової Марія поділилася кадрами з нової фотосесії, де вона приміряла зухвалий образ. Дівчина здивувала мережу відвертими образами!
У своєму інстаграмі вона опублікувала пост, у якому позувала в зухвалому образі.
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Полякова-молодша постала у чорному маскулінному оверсайз піджаку, оверсайз білій сорочці, чорній спідниці-міні. Її образ доповнила краватка, масивні чорні стрілки, насичений макіяж губ, а також незвичайна зачіска.
Багатьох обурили фотографії юної музикантки, особливо ті, де вона позує з висунутим язиком, показавши середні пальці:"Ну чого язик скрізь показувати. Це ж ознака дебілізму", "Дуже хороший фотошоп і дуже вульгарна Маша".
Гортайте галерею:
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