Курйозна і сексуальна: Кім Кардашян заінтригувала новими фото 18+

Знаменитість Кім Кардашян розпочала лютий на доволі пікантній ноті, адже до найромантичнішого дня року залишилось зовсім трохи. Ловіть порцію нових знімків від Кім!

41-річна американська телезірка, модель та бізнесвумен Кім Кардашян знаходить час не лише на різноманітні проєкти, а й на свій профіль в соцмережі Інстаграм. Тут за колишньою коханою Каньє Веста стежать понад 284 млн шанувальників. І це не дивно, бо зірка регулярно ділиться світлинами зі зйомок, популярних заходів та своїх буднів.

І ще: Кім Кардашян розбурхала вологими фото біля басейну: 18+

Лютий Кім почала для своїх фанатів з хорошою новиною, а саме появою нової лінійки домашнього вбрання від власного бренду. Спіднє та піжами у рожевих кольорах приурочені до Дня закоханих, а Кардашян не втрималась, щоб не приміряти новинки на себе. І прихильники у захваті: за короткий час допис зібрав понад 3,6 млн лайків та тисячі коментарів з компліментами.

Джерело фото: instagram.com/kimkardashian

Читайте також: Гейлі Бібер знялася для нового журналу WSJ: стильні фото красуні