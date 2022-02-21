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Як змінювалася безстрашна Анна з Ван Хелсінгу Кейт Бекінсейл: фото 18+
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Красуня Кейт Бекінсейл – яскрава зірка на голлівудському небосхилі. Вона називає себе прабабусею жанру, в якому воюють вампіри та перевертні, а герої – жінки. Подивімось, як змінювалася актриса на своєму професійному шляху!
Мати Кейт Бекінсейл, актриса Джуді Ло знімалася і продовжує зніматися нині в телевізійних постановках та серіалах. Батько, Річард Бекінсейл також брав участь у багатьох комедійних телесеріалах 1970-х років, пише Радіо MAXIMUM.
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Творча біографія Кейт Бекінсейл почалася, коли їй виповнилося всього 3 тижні. Майбутня знаменитість зіграла немовля в серіалі Гаррієт повертається до міста. Дитинство акторки було щасливим, дівчинку оточували люблячі батьки, а в домі панувала творча атмосфера.
Кейт була і хуліганкою, і відмінницею в одному обличчі. За свої розповіді та вірші вона двічі перемагала у Конкурсі молодих письменників імені В.Сміта. Періодично у неї траплялися нервові зриви, а в 15 років Кейт захворіла на анорексію і важила близько 30 кілограмів. З юності Кетрін хотіла стати акторкою, як і її батьки.
Свою першу вже серйозну роль вона отримала відразу після закінчення школи в телефільмі Один проти вітру (1991). Потім Кетрін вступила до коледжу при Оксфордському університеті і стала поєднувати вивчення російської та французької мов з пошуком ролей у кіно. Незабаром їй запропонували участь у картині Багато галасу з нічого (1993), що отримала низку кінонагород. 20-річна актриса, натхненна роботою, кидає навчання на другому курсі та повністю присвячує себе зйомкам.
1995 рік Кейт вважала за краще провести на театральній сцені замість знімального майданчика, разом з театром Тельми Холтс вона об'їздила всю Англію, беручи участь у постановці чеховської Чайки. Довгий час відмовляючись від участі у стрічках класу В і просто неперспективних проєктах, Бекінсейл погодилася на роль у фільмі Будинок примар. Наступного року Кейт запросили в екранізацію роману Джейн Остін Емма, також вона знялася в комедії Обдурювання.
Справжнім проривом для Кейт Бекінсейл стала високобюджетна історична драма – спільний проєкт Джеррі Брукхаймера та Майкла Бея – відомий Перл Харбор (2001). Попри дуже прохолодні відгуки з боку кінокритиків і дуже посередній сценарій, фільм зібрав понад 200 мільйонів доларів по всьому світу, а актори, що знялися в головних ролях, здобули мегапопулярність.
Фото Кейт Бекінсейл 18+
Також Кейт знялася в двох перспективних проєктах: ще одному, безпосередньо пов'язаному з життям вампірів Ван Хелсінг, де вона стала партнеркою Х'ю Джекмана, а також у новій стрічці Мартіна Скорсезе Авіатор. За роль Ави Гарднер у фільмі Авіатор Кейт отримала гонорар лише 20 фунтів. Також у 2006 році Бекінсейл знялася з Адамом Сендлером у фільмі Клік: з пультом по життю. А ще Бекінсейл зіграла замість Сари Джессіки Паркер у фільмі Вакансія на жертву.
Попри те, що в скарбничці Бекінсейл наразі немає значних номінацій та премій, зараз актриса продовжує поповнювати репертуар яскравими проєктами. Так, у 2021 році відбулася прем'єра бойовика Красуня на взводі, в якому Кейт виконала головну роль. Артистка залишилася у захваті від роботи з режисером фільму Танею Векслер. А співпраця у кадрі зі Стенлі Туччі подарувала кінострічці безліч імпровізаційних сцен, що увійшли до фінального варіанту монтажу.
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