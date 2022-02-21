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Як змінювалася безстрашна Анна з Ван Хелсінгу Кейт Бекінсейл: фото 18+

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Кейт Бекінсейл - фото 1
Кейт Бекінсейл / instagram

Красуня Кейт Бекінсейл – яскрава зірка на голлівудському небосхилі. Вона називає себе прабабусею жанру, в якому воюють вампіри та перевертні, а герої – жінки. Подивімось, як змінювалася актриса на своєму професійному шляху!

Мати Кейт Бекінсейл, актриса Джуді Ло знімалася і продовжує зніматися нині в телевізійних постановках та серіалах. Батько, Річард Бекінсейл також брав участь у багатьох комедійних телесеріалах 1970-х років, пише Радіо MAXIMUM.

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Кейт Бекінсейл у дитинстві- фото 497954
Кейт Бекінсейл у дитинстві

Творча біографія Кейт Бекінсейл почалася, коли їй виповнилося всього 3 тижні. Майбутня знаменитість зіграла немовля в серіалі Гаррієт повертається до міста. Дитинство акторки було щасливим, дівчинку оточували люблячі батьки, а в домі панувала творча атмосфера.

Як змінювалася безстрашна Анна з Ван Хелсінгу Кейт Бекінсейл: фото 18+ - фото 497984
Як змінювалася безстрашна Анна з Ван Хелсінгу Кейт Бекінсейл: фото 18+ - фото 497985
Як змінювалася безстрашна Анна з Ван Хелсінгу Кейт Бекінсейл: фото 18+ - фото 497986

Кейт була і хуліганкою, і відмінницею в одному обличчі. За свої розповіді та вірші вона двічі перемагала у Конкурсі молодих письменників імені В.Сміта. Періодично у неї траплялися нервові зриви, а в 15 років Кейт захворіла на анорексію і важила близько 30 кілограмів. З юності Кетрін хотіла стати акторкою, як і її батьки.

Як змінювалася безстрашна Анна з Ван Хелсінгу Кейт Бекінсейл: фото 18+ - фото 497987
Як змінювалася безстрашна Анна з Ван Хелсінгу Кейт Бекінсейл: фото 18+ - фото 497988

Свою першу вже серйозну роль вона отримала відразу після закінчення школи в телефільмі Один проти вітру (1991). Потім Кетрін вступила до коледжу при Оксфордському університеті і стала поєднувати вивчення російської та французької мов з пошуком ролей у кіно. Незабаром їй запропонували участь у картині Багато галасу з нічого (1993), що отримала низку кінонагород. 20-річна актриса, натхненна роботою, кидає навчання на другому курсі та повністю присвячує себе зйомкам.

Кейт Бекінсейл у фільмі Багато галасу з нічого- фото 497965
Кейт Бекінсейл у фільмі Багато галасу з нічого

1995 рік Кейт вважала за краще провести на театральній сцені замість знімального майданчика, разом з театром Тельми Холтс вона об'їздила всю Англію, беручи участь у постановці чеховської Чайки. Довгий час відмовляючись від участі у стрічках класу В і просто неперспективних проєктах, Бекінсейл погодилася на роль у фільмі Будинок примар. Наступного року Кейт запросили в екранізацію роману Джейн Остін Емма, також вона знялася в комедії Обдурювання.

Як змінювалася безстрашна Анна з Ван Хелсінгу Кейт Бекінсейл: фото 18+ - фото 497989
Як змінювалася безстрашна Анна з Ван Хелсінгу Кейт Бекінсейл: фото 18+ - фото 497990
Як змінювалася безстрашна Анна з Ван Хелсінгу Кейт Бекінсейл: фото 18+ - фото 497991

Справжнім проривом для Кейт Бекінсейл стала високобюджетна історична драма – спільний проєкт Джеррі Брукхаймера та Майкла Бея – відомий Перл Харбор (2001). Попри дуже прохолодні відгуки з боку кінокритиків і дуже посередній сценарій, фільм зібрав понад 200 мільйонів доларів по всьому світу, а актори, що знялися в головних ролях, здобули мегапопулярність.

Фото Кейт Бекінсейл 18+

Як змінювалася безстрашна Анна з Ван Хелсінгу Кейт Бекінсейл: фото 18+ - фото 497992
Як змінювалася безстрашна Анна з Ван Хелсінгу Кейт Бекінсейл: фото 18+ - фото 497993
Як змінювалася безстрашна Анна з Ван Хелсінгу Кейт Бекінсейл: фото 18+ - фото 497994
Як змінювалася безстрашна Анна з Ван Хелсінгу Кейт Бекінсейл: фото 18+ - фото 497995
Як змінювалася безстрашна Анна з Ван Хелсінгу Кейт Бекінсейл: фото 18+ - фото 497996
Як змінювалася безстрашна Анна з Ван Хелсінгу Кейт Бекінсейл: фото 18+ - фото 497997
Як змінювалася безстрашна Анна з Ван Хелсінгу Кейт Бекінсейл: фото 18+ - фото 497998
Як змінювалася безстрашна Анна з Ван Хелсінгу Кейт Бекінсейл: фото 18+ - фото 497999
Як змінювалася безстрашна Анна з Ван Хелсінгу Кейт Бекінсейл: фото 18+ - фото 498000

Також Кейт знялася в двох перспективних проєктах: ще одному, безпосередньо пов'язаному з життям вампірів Ван Хелсінг, де вона стала партнеркою Х'ю Джекмана, а також у новій стрічці Мартіна Скорсезе Авіатор. За роль Ави Гарднер у фільмі Авіатор Кейт отримала гонорар лише 20 фунтів. Також у 2006 році Бекінсейл знялася з Адамом Сендлером у фільмі Клік: з пультом по життю. А ще Бекінсейл зіграла замість Сари Джессіки Паркер у фільмі Вакансія на жертву.

Як змінювалася безстрашна Анна з Ван Хелсінгу Кейт Бекінсейл: фото 18+ - фото 497982

Попри те, що в скарбничці Бекінсейл наразі немає значних номінацій та премій, зараз актриса продовжує поповнювати репертуар яскравими проєктами. Так, у 2021 році відбулася прем'єра бойовика Красуня на взводі, в якому Кейт виконала головну роль. Артистка залишилася у захваті від роботи з режисером фільму Танею Векслер. А співпраця у кадрі зі Стенлі Туччі подарувала кінострічці безліч імпровізаційних сцен, що увійшли до фінального варіанту монтажу.

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