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Модель Лексі Вуд розбурхала сонячними фото у крихітному бікіні – 18+

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Лексі Вуд у бікіні - фото 1
Лексі Вуд у бікіні / instagram.com/lexiwood

Популярна канадська модель Лексі Вуд продовжує захоплювати прихильників своєю вродою. Цього разу красуня похизувалась стрункою фігурою та поділилась порцією тепла.

24-річна канадська модель, акторка та ведуча пікантного подкасту Лексі Вуд активно веде профіль в соцмережі інстаграм, де має справжнісіньку армію шанувальників. За будніми та зйомками красуні стежать понад 1,3 млн користувачів, пише Радіо MAXIMUM.

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Зараз красуня сповна насолоджується можливістю ходити в бікіні та оновлювати засмагу. Тож не дивно, що на нових фото з відпустки дівчина позує у крихітному жовтому купальнику, хизуючись розкішною фігурою. Такі сонячні знімки викликали неабиякий захват у прихильників, які одразу ж засипали Вуд компліментами.

Модель Лексі Вуд розбурхала сонячними фото у крихітному бікіні – 18+ - фото 497769

Модель Лексі Вуд розбурхала сонячними фото у крихітному бікіні – 18+ - фото 497770

Модель Лексі Вуд розбурхала сонячними фото у крихітному бікіні – 18+ - фото 497771

Модель Лексі Вуд розбурхала сонячними фото у крихітному бікіні – 18+ - фото 497772

Джерело фото: instagram.com/lexiwood

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