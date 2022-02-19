"Дуже личить такий образ": дружина Віктора Павлика позувала у мереживній білизні

Молода дружина Віктора Павлика вирішила покрасуватися перед фоловерами у красивій білизні. Останні залишилися у захваті від красуні!

Новий фотосет Катерини, який вона показала в інстаграмі, здивував її шанувальників.

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У пості Катя розмірковувала про те, що гарна спідня білизна корисна для ментального здоров'я. Таким чином зірка вирішила прорекламувати один із брендів. І, судячи з коментарів, шанувальникам Репяхової дуже сподобалася така реклама. Коментатори буквально засипали молоду дружину Віктора Павліка компліментами.

Для того, щоб почуватися впевненою, все має бути ідеальним навіть там, де ніхто не бачить. Вважаю, що гарна білизна робить жінку впевненішою у власній привабливості, піднімає самооцінку та настрій, – зазначила Катя

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