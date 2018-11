Пуститися берега: як змінилися зірки серіалу за 10 років

Серіал Пуститися берега швидко заслужив любов глядачів та схвальні відгуки кінокритиків. Дивіться, як змінилися актори, що виконали головні ролі у серіалі Пуститися берега, за 10 років!

Рівно 10 років минуло з моменту виходу на телеекрани першої серії культового американського серіалу Пуститися берега. Серіал розповідає про вчителя хімії Волтера Вайта, який починає кар'єру в наркобізнесі, коли дізнається, що у нього рак. Дивіться, як з тих пір змінилися актори, що зіграли головних героїв.

Брайан Кренстон – Волтер Вайт

Брайан Кренстон став особливо відомим після того, як зіграв роль хіміка Волтера Вайта. До речі, одним з ключових факторів успіху цього серіалу творці називають максимальну правдоподібність подій: хіміки показали Кренстону весь процес варіння амфетаміну, який йому з напарником (Аароном Полом) довелося реалізовувати в серіалі багато разів.

Після цього тріумфу актор став все частіше з'являтися у високобюджетних голлівудських проектах. Крім акторської та режисерської діяльності Брайан закінчив курси і став офіцером поліції. Варто зазначити, що багато хто знає Кренстона і завдяки ролі у сімейній комедії "Малкольм у центрі уваги".

Аарон Пол – Джессі Пінкман

Аарон Пол

На великому екрані Аарон Пол вперше з'явився в компанії Тома Круза у фільмі "Місія нездійсненна 3". У 2001 році Аарон знявся в "Планеті Ка-Пекс", але справжнім проривом в кар'єрі стала його роль Джессі Пінкмана. За цю роль Аарон отримав премію Еммі у 2010 і 2012 році в номінації "Кращий актор другого плану в драматичному серіалі".

А ще Аарон давно є шанувальником групи Korn, настільки відданим, що знявся в кліпі на їх пісню "Thoughtless".

Анна Ганн – Скарлет Вайт

Завдяки чудово виконаній ролі у Пуститися берега актриса була номінована за кращу жіночу роль другого плану. Однак нагорода Еммі дісталася Анні Ганн лише в 2013 і 2014 роках. Роль в серіалі принесла Ганн і ще одну довгоочікувану нагороду: головну роль. Актриса була одружена з актором Нілом Дунканом, однак у 2009 році їх шлюб розпався. У пари є дві доньки: старша Емма і молодша Елла.

Боб Оденкьорк – Сол Гудман

У 2009 році (в 2 сезоні Пуститися берега) Оденкьорк з'являється в серіалі, і його герой, неймовірно спритний адвокат Сол Гудман, настільки полюбився глядачам, що в 2015 році він стає головним персонажем в новому проекті "Краще подзвоніть Солу". З 1997 року Боб одружений на Наомі Йомтов, пара виховує двох дітей. До речі, до участі в проекті, Боб працював... клоуном.

Дін Норріс – Хенк Шредер

Завдяки брутальній зовнішності, Діна запросили зіграти поліцейського Хенка. Пізніше, у 2011 році Норріс знову зіграв сержанта поліції, але вже у захоплюючому трилері Скотта Вокера "Мерзла земля". У 2013 році Дін отримав ще одну помітну роль в екранізації роману Стівена Кінга "Під куполом", де розповідається про життя маленького містечка, оточеного таємничим куполом. Цікаво, що Дін Норріс з самого дитинства страждає від кульгавості, яка зовсім не заважає його успішній акторській кар'єрі.

Джанкарло Еспозіто – Густаво Фрінг

Джанкарло був режисером фільмів: "Госпел Хілл" (2008), "This Is Your Death" (2012). Брав участь у зйомках і озвучуванні фільмів: "Підозрілі особи" (1995), "Роби як треба" (1989), "Клуб "Коттон" (1984). В інтерв'ю про серіал Пуститися берега Еспозіто зазначив, що найбільше у роботі над цим шедевром йому подобалося, як розвивалися і еволюціонували персонажі.

Джонатан Бенкс – Майк Ермантраут

Наразі Бенкс бешкетує у безбаштовому серіалі "Спільнота", де грає вчителя кримінології, який не проти познущатися зі своїх студентів. Раніше актор вже стикався з комедійними ролями. Він грав батька одного з персонажів серіалу "Парки і зони відпочинку". Джонатан про свого героя у Пуститися берега Майка: "Мій герой – жорсткий, але в ньому є і світла сторона. У підсумку доброта Майка і погубила його".

Ар-Джей Мітті – Волтер Вайт-молодший

Мітті за період зйомки в серіалі активно займався благодійністю. За таку можливість він подякував творцям серіалу. Як і його персонаж-інвалід, актор страждає на дитячий церебральний параліч, хоча і в більш легкій формі, з якою він навчився давати собі раду в повсякденному житті. Шоураннер Пуститися берега спершу навіть не хотів стверджувати Мітті на роль, оскільки той приходив на кастинг без допомоги. Однак, коли актор показав, як він вміє користуватися милицями і відрепетирував специфічну мову, стало очевидно, що кращого кандидата на роль Вайта-молодшого годі й шукати.

Мітті – багатообіцяючий актор з непоганими перспективами; щоправда, аби не застрягти у відомому амплуа, йому доведеться як слід постаратися.

