На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Пуститися берега: як змінилися зірки серіалу за 10 років
-
- 669
Серіал Пуститися берега швидко заслужив любов глядачів та схвальні відгуки кінокритиків. Дивіться, як змінилися актори, що виконали головні ролі у серіалі Пуститися берега, за 10 років!
Рівно 10 років минуло з моменту виходу на телеекрани першої серії культового американського серіалу Пуститися берега. Серіал розповідає про вчителя хімії Волтера Вайта, який починає кар'єру в наркобізнесі, коли дізнається, що у нього рак. Дивіться, як з тих пір змінилися актори, що зіграли головних героїв.
І ще: Клініка: як змінилися зірки серіалу за 17 років
Брайан Кренстон – Волтер Вайт
Брайан Кренстон став особливо відомим після того, як зіграв роль хіміка Волтера Вайта. До речі, одним з ключових факторів успіху цього серіалу творці називають максимальну правдоподібність подій: хіміки показали Кренстону весь процес варіння амфетаміну, який йому з напарником (Аароном Полом) довелося реалізовувати в серіалі багато разів.
Після цього тріумфу актор став все частіше з'являтися у високобюджетних голлівудських проектах. Крім акторської та режисерської діяльності Брайан закінчив курси і став офіцером поліції. Варто зазначити, що багато хто знає Кренстона і завдяки ролі у сімейній комедії "Малкольм у центрі уваги".
Аарон Пол – Джессі Пінкман
На великому екрані Аарон Пол вперше з'явився в компанії Тома Круза у фільмі "Місія нездійсненна 3". У 2001 році Аарон знявся в "Планеті Ка-Пекс", але справжнім проривом в кар'єрі стала його роль Джессі Пінкмана. За цю роль Аарон отримав премію Еммі у 2010 і 2012 році в номінації "Кращий актор другого плану в драматичному серіалі".
А ще Аарон давно є шанувальником групи Korn, настільки відданим, що знявся в кліпі на їх пісню "Thoughtless".
Анна Ганн – Скарлет Вайт
Завдяки чудово виконаній ролі у Пуститися берега актриса була номінована за кращу жіночу роль другого плану. Однак нагорода Еммі дісталася Анні Ганн лише в 2013 і 2014 роках. Роль в серіалі принесла Ганн і ще одну довгоочікувану нагороду: головну роль. Актриса була одружена з актором Нілом Дунканом, однак у 2009 році їх шлюб розпався. У пари є дві доньки: старша Емма і молодша Елла.
Боб Оденкьорк – Сол Гудман
У 2009 році (в 2 сезоні Пуститися берега) Оденкьорк з'являється в серіалі, і його герой, неймовірно спритний адвокат Сол Гудман, настільки полюбився глядачам, що в 2015 році він стає головним персонажем в новому проекті "Краще подзвоніть Солу". З 1997 року Боб одружений на Наомі Йомтов, пара виховує двох дітей. До речі, до участі в проекті, Боб працював... клоуном.
Дін Норріс – Хенк Шредер
Завдяки брутальній зовнішності, Діна запросили зіграти поліцейського Хенка. Пізніше, у 2011 році Норріс знову зіграв сержанта поліції, але вже у захоплюючому трилері Скотта Вокера "Мерзла земля". У 2013 році Дін отримав ще одну помітну роль в екранізації роману Стівена Кінга "Під куполом", де розповідається про життя маленького містечка, оточеного таємничим куполом. Цікаво, що Дін Норріс з самого дитинства страждає від кульгавості, яка зовсім не заважає його успішній акторській кар'єрі.
Джанкарло Еспозіто – Густаво Фрінг
Джанкарло був режисером фільмів: "Госпел Хілл" (2008), "This Is Your Death" (2012). Брав участь у зйомках і озвучуванні фільмів: "Підозрілі особи" (1995), "Роби як треба" (1989), "Клуб "Коттон" (1984). В інтерв'ю про серіал Пуститися берега Еспозіто зазначив, що найбільше у роботі над цим шедевром йому подобалося, як розвивалися і еволюціонували персонажі.
Джонатан Бенкс – Майк Ермантраут
Наразі Бенкс бешкетує у безбаштовому серіалі "Спільнота", де грає вчителя кримінології, який не проти познущатися зі своїх студентів. Раніше актор вже стикався з комедійними ролями. Він грав батька одного з персонажів серіалу "Парки і зони відпочинку". Джонатан про свого героя у Пуститися берега Майка: "Мій герой – жорсткий, але в ньому є і світла сторона. У підсумку доброта Майка і погубила його".
Ар-Джей Мітті – Волтер Вайт-молодший
Мітті за період зйомки в серіалі активно займався благодійністю. За таку можливість він подякував творцям серіалу. Як і його персонаж-інвалід, актор страждає на дитячий церебральний параліч, хоча і в більш легкій формі, з якою він навчився давати собі раду в повсякденному житті. Шоураннер Пуститися берега спершу навіть не хотів стверджувати Мітті на роль, оскільки той приходив на кастинг без допомоги. Однак, коли актор показав, як він вміє користуватися милицями і відрепетирував специфічну мову, стало очевидно, що кращого кандидата на роль Вайта-молодшого годі й шукати.
Мітті – багатообіцяючий актор з непоганими перспективами; щоправда, аби не застрягти у відомому амплуа, йому доведеться як слід постаратися.
Це цікаво: Як змінилися актори серіалу Секс і місто: фото тоді і зараз
-
10:45Google запатентувала унікальне взуття
-
10:22Медики розповіли про корисну властивість курячих яєць
-
09:44Донька Бреда Пітта і Анджеліни Джолі готується до зміни статі
-
09:25Скільки грошей витратили американці у Чорну п'ятницю
-
08:55Світоліна здивувала шанувальників незвичайним фото
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
08:34Король Лев: у мережі порівняли анімацію фільмів 1994 та 2019 років
-
08:14Яку погоду очікувати в Україні 25 листопада
- 24 листопада
-
23:59Х-фактор 9: хто покинув шоу в першому прямому ефірі від 24-11-2018
-
21:53Спорткар Jaguar F-Type стане електромобілем
-
21:21У Таїланді відбувся забіг наречених: відео
-
20:50У цій країні зареєстрували другий у світі випадок зараження гепатитом Е
-
20:22У Єгипті знайшли гробницю служителя храму Амона
-
19:49Хайді Клум поділилася романтичним знімком з юним бойфрендом
-
Як обрати зимові шини, які не підведуть на дорозі: корисні поради
-
19:25Експерти розкрили секрет сексуального успіху чоловіків
-
19:00Х-фактор 9 сезон 13 випуск: дивитися онлайн перший прямий ефір
-
18:45Науковці знайшли спосіб істотно продовжити життя людини
-
18:16Сценаристка Відьмака поділилася дитячими малюнками-спойлерами
-
17:49Принц Чарльз розкрив можливі імена для майбутньої дитини Меган Маркл
-
17:25Porsche готує до випуску новинку за 2900 доларів
-
16:53Учені розкрили просту таємницю щасливих пар
-
16:31У Грузії аджика стала пам'яткою культурної спадщини
-
16:16Енн Хетевей здивувала фанатів зміною зовнішності
-
15:55Воротар Лунін ледь не забив гол у свої ворота: відеофакт
- 24 листопада
-
23:59Х-фактор 9: хто покинув шоу в першому прямому ефірі від 24-11-2018
-
19:25Експерти розкрили секрет сексуального успіху чоловіків
-
16:53Учені розкрили просту таємницю щасливих пар
-
15:33Мокро і слизько: яку погоду очікувати у найближчі дні
-
12:31Рок-музика: плейлист нових альтернативних пісень листопада
-
09:31Мороз і сніг: погода 24 листопада в Україні
- 23 листопада
-
22:13Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
-
18:10У кліпі гурту KAZKA – Плакала знайшли помилку
-
16:20Х-фактор 9 сезон: усі учасники, які потрапили в прямі ефіри шоу
-
13:005 книг про круті пригоди, які ви прочитаєте на одному подиху
-
11:41DZIDZIO – Моя любов: новий романтичний кліп, який розчулить вас
-
09:00Чорна п'ятниця 2018: як не "купитися" на фейкові знижки в Україні
- 22 листопада
-
21:50Серіал Дві матері 24 серія: дивитися онлайн фінал стрічки 22-11-2018
-
18:00Чорна п'ятниця 2018 – гаджети, на яких можна суттєво зекономити
-
17:13Українець розкрив секрет популярної оптичної ілюзії
-
13:43SkyUp почав продаж квитків на внутрішні рейси: вартість квитків і напрямки
-
12:07Х-фактор 9: оголошені нові жорсткі правила у прямих ефірах
-
10:41Чорна п'ятниця 2018 в Україні: дата, коли буде масовий розпродаж
-
07:14У мережі порівняли їзду авто на зимовій і всесезонній гумі: відео
- 21 листопада
-
22:02Серіал Дві матері 23 серія – дивитися онлайн від 21-11-2018
-
20:50Як пережити шопінг з коханою: ідеальна інструкція
-
18:21Надприродне: фото, як змінилися зірки серіалу за 14 сезонів
-
15:55Дівчина Луніна показала спокусливе патріотичне фото
-
12:10Чорна п'ятниця 2018 в Україні: які знижки будуть в інтернет-магазинах
-
10:22Популярна музика: свіжі пісні відомих виконавців