Як легко зміцнити імунітет восени

Лікарі поділилися рецептом дивного часникового сиропу, який замінить вам безліч медичних препаратів.

Все, що вам необхідно для приготування цього домашнього засобу – яблучний оцет, часник і трохи меду.

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Хоча кожен з цих трьох інгредієнтів і має свої унікальні переваги для здоров'я, змішуючи разом ви підсилюєте їх дію. Цей домашній засіб допоможе зміцнити вашу імунну систему, знизити артеріальний тиск, а також поганий холестерин.

Як приготувати часниковий сироп?

Інгредієнти:

8 очищених зубчиків часнику

200 мл яблучного оцту

200 мл меду

Спосіб приготування:

Роздавіть ваш часник Додайте мед і яблучний оцет і змішуйте протягом 10-15 секунд на високій швидкості в блендері Вилийте суміш у герметичну скляну банку Зберігайте в холодильнику протягом 5 днів, кожен день перемішуючи. Через п'ять днів суміш готова Просто додайте 2 чайні ложки часникового сиропу у склянку води, випивайте натщесерце

Користь для здоров'я:

Мед є антибактеріальним, противірусним і протигрибковим продуктом. Його часто використовують, щоб допомогти заспокоїти сильний кашель. Яблучний оцет містить різні фітонутрієнти, які допомагають запобігти раку. Часник має антибактеріальні та противірусні властивості.

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