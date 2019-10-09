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Як легко зміцнити імунітет восени

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Імунітет - фото 1
Імунітет / gael

Лікарі поділилися рецептом дивного часникового сиропу, який замінить вам безліч медичних препаратів.

Все, що вам необхідно для приготування цього домашнього засобу – яблучний оцет, часник і трохи меду.

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Хоча кожен з цих трьох інгредієнтів і має свої унікальні переваги для здоров'я, змішуючи разом ви підсилюєте їх дію. Цей домашній засіб допоможе зміцнити вашу імунну систему, знизити артеріальний тиск, а також поганий холестерин.

Як приготувати часниковий сироп?

Інгредієнти:

  • 8 очищених зубчиків часнику
  • 200 мл яблучного оцту
  • 200 мл меду

Спосіб приготування:

  1. Роздавіть ваш часник
  2. Додайте мед і яблучний оцет і змішуйте протягом 10-15 секунд на високій швидкості в блендері
  3. Вилийте суміш у герметичну скляну банку
  4. Зберігайте в холодильнику протягом 5 днів, кожен день перемішуючи. Через п'ять днів суміш готова
  5. Просто додайте 2 чайні ложки часникового сиропу у склянку води, випивайте натщесерце
Як легко зміцнити імунітет восени - фото 360639

Користь для здоров'я:

Мед є антибактеріальним, противірусним і протигрибковим продуктом. Його часто використовують, щоб допомогти заспокоїти сильний кашель. Яблучний оцет містить різні фітонутрієнти, які допомагають запобігти раку. Часник має антибактеріальні та противірусні властивості.

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Джерело: gael
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