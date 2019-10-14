Як зміцнити імунітет восени: корисні поради, які вбережуть вас від застуди

Щодо осінньої застуди існує багато міфів, які науково непідтверджені. Читайте далі та дізнайтеся, як насправді потрібно зміцнювати імунітет, щоб не хворіти!

Коли на вулиці холоднішає, зазвичай, настає небезпечна пора для здоров'я – всі хворіють. Проте, як виявляється, холод не є причиною застуд!

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Імунітет людини – це захисна система організму. Єдиний спосіб покращити імунітет – тренувати його постійними контактами з зовнішнім світом. Стерильні умови не сприяють зміцненню. Штучне стимулювання імунної системи пігулками та іншими ліками може бути шкідливим: виникатимуть алергії, аутоімунні хвороби.

Пам'ятайте, що самолікування шкідливе для вашого здоров'я!

Як зміцнити імунітет восени

Збалансоване харчування. Організму людини та імунній системі, зокрема, потрібні жири, білки, вуглеводи, харчові волокна, а це клітковина, і рідина. Щоб отримувати максимум користі від їжі, потрібно харчуватися збалансовано та різноманітно. 50% раціону – овочі та фрукти, інші 50% – цілозернові злаки, бобові, горіхи та насіння.

Фізична активність. Для імунітету спорт неабияк корисний. Якщо вам протипоказані серйозні фізичні навантаження, то альтернатива для вас – довгі піші прогулянки. Ц налагодить роботу мозку, серцево-судинної системи, зменшить стрес та покращить сон. Навіть восени та взимку потрібно проводити час на вулиці. І не забувайте провітрювати приміщення, у якому працюєте та живете.

Якісний сон. Дефіцит сну негативно впливає на імунітет, адже організм не встигає відпочити й працює понаднормово. Вдягайтеся, щоб вам було тепло, але не спекотно, а ще провітрюйте приміщення перед сном.

Щеплення. Від грипу вас врятує лише вакцинація. Одне щеплення захищає упродовж всього сезону грипу і формує імунітет проти вірусу. Ніякі пігулки та часники не захистять від грипу та вірусних захворювань. Ні в якому разі не пийте антибіотики, адже вони допомагають організму боротися з бактеріями, а грипу провокує вірус. Про імуномодулятори теж забудьте, вони потрібні при онкології та трансплантації органів. Тож ви лише нашкодите імунітету.

Особиста гігієна. Часто та ретельно мийте руки. Особливо після перебування у людних місцях.

Якщо вже захворіли, то залишайтеся вдома. Так ви захистите себе від ускладнень й не заразите інших. Дотримуйтесь постільного режиму без зайвих навантажень, пийте більше рідини, знижуйте температуру тіла, якщо вона вище 38,5 градусів.

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