Щеплення від грипу для дітей і дорослих: коли треба пройти вакцинацію

Жовтень – ідеальний час для того, щоб зробити вакцинацію від грипу. Коли робити прививки та чому варто вакцинуватися? Відповіді на всі найпоширеніші питання – у статті на Радіо МАКСИМУМ.

Медики радять щороку робити щеплення проти грипу. Для найкращого захисту вакцинуватися бажано до початку циркуляції вірусу грипу. Захисні антитіла в щепленої людини виробляються впродовж двох тижнів – мінімум 7 днів.

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Щеплення – найефективніший спосіб захисту, адже імунна система реагує на вакцину, виробляє імунітет проти інфекції й формує захист проти хвороби.

Цьогоріч ВООЗ вже має прогноз щодо штамів грипу, які варто очікувати у нашій півкулі. Тож радять включати у вакцини такі штами:

A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09-like virus

A/Kansas/14/2017 (H3N2)-like virus

B/Colorado/06/2017-like virus (лінія B/Victoria/2/87)

B/Phuket/3073/2013-like virus (B/Yamagata/16/88 lineage)

Найкраще робити вакцинації від грипу у жовтні. Адже антитіла виробляються мінімум 7 днів, а встигнути зробити щеплення варто до початку масових захворювань. Однак щеплення можна робити й пізніше, навіть якщо у вашому регіоні уже зафіксовано сезонні спалахи грипу.

Дози вакцини:

Для дорослих та дітей старше 9 років – 1 доза

Для дітей до 9 років, яким раніше не проводили щеплення від грипу, – 2 дози з інтервалом у 4 тижні

Доступні вакцини в Україні:

GS FLU (Корея) – 3-компонентна вакцина, з 6 місяців. Зазвичай з'являється на ринку в кінці вересня.

Ваксігрип Тетра (Франція) 4-х компонентна вакцина, з 3 років.

Кому потрібно робити щеплення від грипу

Передусім щеплення потрібно робити людям, які входять до груп ризику: медпрацівникам, учителям, дітям віком до 5 років, вагітним, літнім людям віком від 60 років, пацієнтам із хронічними захворюваннями, усім, хто працює в місцях скупчення людей.

Що ще зробити, щоб захиститися від грипу:

Дотримуватися правил гігієни, часто мити руки з милом, використовувати спиртові антисептики тощо.

Уникати людних місць

Маски допоможуть зменшити передачу вірусу, якщо ви захворіли, проте не допоможуть вас від зараження! Тому щоденне їх використання не рекомендоване!

Противірусні, імуномодулятори, вітамін С тощо не вбережуть вас від вірусу, тож не витрачайте гроші дарма.

Переваги вакцинації:

ймовірність тяжкого перебігу захворювання та ускладнень зменшується на 60%

ймовірність смертельних випадків зменшується на 80%

частота госпіталізацій зменшується приблизно на 50%

Як отримати вакцинацію від грипу

По-перше, зверніться до свого сімейного лікаря. Він огляне вас, визначить, чи немає протипоказань, надасть консультацію щодо транспортування вакцини.

Далі придбайте потрібну вакцину в аптеці чи у клініці. Пам'ятайте, що від часу придбання до введення має пройти не більше двох годин.

І останнє – зробіть вакцинацію у кабінеті щеплень або кабінеті сімейного лікаря, якщо він придатний для цього.

До теми: Коли треба робити щеплення дорослим: календар щеплень і терміни вакцинації