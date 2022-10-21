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Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у листопаді 2022
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Лікарі та дієтологи радять додавати у харчовий раціон багато сезонних продуктів, адже у цей час вони найбільш корисні. Читайте далі та дізнайтеся, які саме овочі та фрукти вважаються сезонними у листопаді 2022 року.
Для вирощування сезонних овочів та фруктів не використовують додаткових стимуляторів, спеціального удобрювання, адже ці рослини дозрівають у максимально природних для них умовах. Саме тому в цих плодах найменше шкідливих складників та найбільше вітамінів та корисних елементів.
І ще: Ці три помилки, які псують овочі, допускає кожен
Сезонні овочі та зелень у листопаді 2022
- Морква
- Кольорова капуста
- Цикорій
- Пастернак
- Хрін
- Салат рапунцель
- Цибуля-порей
- Гарбуз
- Савойська капуста
- Брюссельська капуста
- Ріпа
- Гливи
Сезонні фрукти та ягоди у листопаді 2022 року
- Журавлина
- Груша
- Айва
- Хурма
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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