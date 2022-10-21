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Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у листопаді 2022

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сезонні овочі та фрукти у листопаді 2022 - фото 1
сезонні овочі та фрукти у листопаді 2022

Лікарі та дієтологи радять додавати у харчовий раціон багато сезонних продуктів, адже у цей час вони найбільш корисні. Читайте далі та дізнайтеся, які саме овочі та фрукти вважаються сезонними у листопаді 2022 року.

Для вирощування сезонних овочів та фруктів не використовують додаткових стимуляторів, спеціального удобрювання, адже ці рослини дозрівають у максимально природних для них умовах. Саме тому в цих плодах найменше шкідливих складників та найбільше вітамінів та корисних елементів.

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Сезонні овочі та зелень у листопаді 2022

  • Морква
  • Кольорова капуста
  • Цикорій
  • Пастернак
  • Хрін
  • Салат рапунцель
  • Цибуля-порей
  • Гарбуз
  • Савойська капуста
  • Брюссельська капуста
  • Ріпа
  • Гливи
Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у листопаді 2022 - фото 480362

Сезонні фрукти та ягоди у листопаді 2022 року

  • Журавлина
  • Груша
  • Айва
  • Хурма

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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