Клопотенко показав, як приготувати мандрики: рецепт української кухні

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом традиційної української кухні. Спробуйте приготувати й ви такі смачні мандрики – традиційне печиво!

Євген Клопотенко пропонує приготувати українську страву – мандрики. Це традиційний рецепт українського обрядового печива. Начинка – з кисломолочного сиру та маку.

І ще: Ліза Глінська поділилася перевіреним рецептом сочевичного супу

Ми пропонуємо канонічний рецепт мандриків, щоб відчути автентичну сутність цієї випічки. З тістом не будете довго возитися – воно пісочне і не вимагає особливої техніки приготування. В начинці ми використовуємо зовсім мало цукру, тому радимо брати кисломолочний сир найвищої жирності. Він зазвичай солодший та жирніший. Його не потрібно перебивати блендером, бо необхідна саме зерниста текстура. Для більш насиченого аромату в начинку можна також додавати ванільний цукор, а для різноманіття текстур – підсмажений та подрібнений волоський горіх. Мак не потрібно попередньо замочувати, він повинен хрумтіти у печиві", – коментує Євген Клопотенко.

Інгредієнти для пісочного тіста:

600 г пшеничного борошна

3 яйця

200 г вершкового масла 82,5%

1 ст. л. цукру

½ ч. л. солі

100 г сметани 20%

Інгредієнти для начинки:

400 г кисломолочного сиру 9%

100 г сметани 20%

1 яйце (+1 яєчний жовток для змащування)

2 ст. л. цукру

1 ст. л. маку

Рецепт мандриків:

Зробіть пісочне тісто. В глибоку миску всипте 600 г пшеничного борошна, додайте 200 г розм'якшеного вершкового масла 82,5%, вбийте 3 яйця, додайте ½ ч. л. солі, 1 ст. л. цукру та 100 г сметани 20%. Замісіть тісто. За бажанням використовуйте кухонну машину із насадкою "Гак". З тіста зробіть кулю, оберніть її харчовою плівкою та поставте в холодильник на 20 хвилин відпочивати. Увімкніть духовку на 180 градусів. Зробіть начинку. В глибоку миску викладіть 400 г кисломолочного сиру 9%, всипте 2 ст. л. цукру, вбийте 1 яйце та додайте 1 ст. л. маку. Ретельно перемішайте, щоб всі інгредієнти рівномірно розподілилися. Дістаньте з холодильника тісто, розкачайте з нього пласт завтовшки 4 мм. Великим стаканом, діаметром 8 см, виріжте кружальця. На одну частину кружалець викладайте начинку з кисломолочного сиру та маку. Іншими кружальцями накривайте та обережно заліпіть їх пальцями, щоб не було дірочок. Деко застеліть пергаментним папером та викладайте на нього печиво. Один жовток збийте виделкою у невеличкій мисці та за допомогою кулінарного пензлика змастіть печиво. Ставте запікатися за температури 180 градусів на 30 хвилин. Коли мандрики будуть готові, вийміть та зберігайте в закритій місткості, якщо хочете, щоб печиво залишалося м'яким. Чи залиште у звичайній тарілці, тоді отримаєте коржики.

До теми: Як запекти кукурудзу в духовці, на грилі чи в мікрохвильовці: 5 рецептів