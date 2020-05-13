Як зменшити тягу до куріння: проста порада вчених

Куріння є однією із найпопулярніших шкідливих звичок, з якими доволі нелегко боротись. Тому науковці знайшли новий спосіб полегшити процес відмови від сигарет.

Дослідники з Університету Піттсбурга провели експеримент з курцями різного віку, щоб визначити, як можна зменшити тягу до куріння. Виявилось, що різні приємні запахи є помічниками у цій нелегкій справі.

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Спершу всіх добровольців, які зовсім не намагались кинути курити, попросили не піддаватись звичці упродовж 8 годин до експерименту, після цього вони вдихали різноманітні аромати, серед яких ваніль, шоколад, лимон, м'ята і яблука. Після такої запашної терапії учасники брали до рук сигарету та оцінювали бажання закурити за шкалою від 1 до 100. Виявилось, що ті люди, які чули приємний для себе запах, який міг нагадувати про хороші спогади, рідше хотіли скористатись сигаретою.

Як відмовитись від сигарет

"Навіть при заміні нікотину рецидив є доволі поширеним явищем. Терміново потрібні нові заходи, щоб допомогти мільйонам людей, які хочуть кинути курити, але не можуть. Використання приємних запахів – чудовий метод для зменшення тяги до сигарет, і наші результати є дуже перспективним", – наголошують фахівці.

Як кинути курити

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