Не перед побаченням: продукти, що викликають неприємний запах з рота

Існує безліч продуктів, здатних зіпсувати запах з рота людини. Вчені об'єднали їх в три групи.

Типи продуктів, що псують запах з рота:

Білкові продукти. Це м'ясо, молочні продукти, боби - всі вони є "улюбленою" їжею для бактерій, які живуть в ротовій порожнині. І чим вища концентрація білка в продукті – тим гірше запах.

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Продукти з сіркою. Такі продукти, як цибуля, часник і карі містять велику кількість летючих сполук сірки. Їх ароматичні сполуки залишаються в роті разом з частинками їжі, або потрапляють в стравохід зі шлунку. Розв'язати проблему неприємного цибульно-часникового запаху можна тільки тимчасово: за допомогою жуйки, освіжувача порожнини рота або зубної пасти.

Кислі напої та продукти. Такі продукти вкрай негативно впливають на слизову оболонку рота, порушуючи кислотно-лужний баланс, що провокує розмноження бактерій, які своєю чергою викликають неприємний запах.

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