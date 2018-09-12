Як зменшити ризики діабету: поради від медиків

Ці прості поради дозволять вести здоровий спосіб життя та знизити ризики появи діабету.

Глава МОЗ Уляна Супрун продовжує ділитись лайфхаками та розвіювати міфи про медицину на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Цього разу міністр розповіла про те, як зменшити ймовірність розвитку діабету 2 типу.

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"Ми часто чуємо, що здоровий спосіб життя – універсальна пігулка від усіх хвороб. Відчути це на власному досвіді не завжди вдається з першого разу. Втім, люди, які вже перейшли на цю світлу сторону – залишаються там назавжди... Здебільшого механізм дії здорового способу життя працює як профілактика та запобігання багатьох захворювань. Поява та розвиток цих хвороб саме й впливають на якість та тривалість життя. Одна з них – діабет 2 типу", – розпочала Супрун.

Як зменшити ризики діабету

Відповідно до них ВООЗ, з кожним роком захворюваність на діабет постійно збільшується. До того ж, крім генетики, на це впливає і стиль життя: неправильне харчування, малорухливість та зайва вага.

"Але є хороша новина! Результати тривалих досліджень вказують, що здоровий спосіб життя може допомогти запобігати розвитку діабету і навіть сповільнити прогресування хвороби. І досягти цього можна саме завдяки зміні раціону харчування та достатньому рівню фізичної активності", – наголошує міністр.

Відзначається, що піддослідних розділили на 3 групи: одна група приймала плацебо, друга дотримувалась зміненого способу життя та харчування (щонайменше 150 хвилин активності щотижня та зменшення ваги на 7%), а третя вживала ліки. Виявилось, що саме у другій групі через 3 роки ризики діабету знизились на 58%, а через 10 років все ще ризики зменшувались на 34%.

Ті люди, які приймали ліки, також знизили ризики розвитку аж на 31%, а через 10 років – на 18%, однак результати говорять самі за себе.

Як зменшити ризики діабету

Як змінити своє харчування щоб зменшити ризики появи діабету:

Зменшення споживання або відмова від добавок цукру та попередньо оброблених продуктів харчування, включно з обробленими зерновими продуктами, приміром білого рису, борошна вищого сорту. Краще замінити їх на цільнозернові.

Більше бобових (нут, горох, боби, сочевиця), адже вони мають чимало корисних білків та клітковими, дозволяючи швидше втамувати голод, не набираючи зайвої ваги.

Більше клітковини (фрукти та овочі, у яких нема крохмалю). Медики радять, щоб вони займали хоча б половину щоденного раціону.

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