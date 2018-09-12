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Як зменшити ризики діабету: поради від медиків
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Ці прості поради дозволять вести здоровий спосіб життя та знизити ризики появи діабету.
Глава МОЗ Уляна Супрун продовжує ділитись лайфхаками та розвіювати міфи про медицину на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Цього разу міністр розповіла про те, як зменшити ймовірність розвитку діабету 2 типу.
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"Ми часто чуємо, що здоровий спосіб життя – універсальна пігулка від усіх хвороб. Відчути це на власному досвіді не завжди вдається з першого разу. Втім, люди, які вже перейшли на цю світлу сторону – залишаються там назавжди... Здебільшого механізм дії здорового способу життя працює як профілактика та запобігання багатьох захворювань. Поява та розвиток цих хвороб саме й впливають на якість та тривалість життя. Одна з них – діабет 2 типу", – розпочала Супрун.
Відповідно до них ВООЗ, з кожним роком захворюваність на діабет постійно збільшується. До того ж, крім генетики, на це впливає і стиль життя: неправильне харчування, малорухливість та зайва вага.
"Але є хороша новина! Результати тривалих досліджень вказують, що здоровий спосіб життя може допомогти запобігати розвитку діабету і навіть сповільнити прогресування хвороби. І досягти цього можна саме завдяки зміні раціону харчування та достатньому рівню фізичної активності", – наголошує міністр.
Відзначається, що піддослідних розділили на 3 групи: одна група приймала плацебо, друга дотримувалась зміненого способу життя та харчування (щонайменше 150 хвилин активності щотижня та зменшення ваги на 7%), а третя вживала ліки. Виявилось, що саме у другій групі через 3 роки ризики діабету знизились на 58%, а через 10 років все ще ризики зменшувались на 34%.
Ті люди, які приймали ліки, також знизили ризики розвитку аж на 31%, а через 10 років – на 18%, однак результати говорять самі за себе.
Як змінити своє харчування щоб зменшити ризики появи діабету:
- Зменшення споживання або відмова від добавок цукру та попередньо оброблених продуктів харчування, включно з обробленими зерновими продуктами, приміром білого рису, борошна вищого сорту. Краще замінити їх на цільнозернові.
- Більше бобових (нут, горох, боби, сочевиця), адже вони мають чимало корисних білків та клітковими, дозволяючи швидше втамувати голод, не набираючи зайвої ваги.
- Більше клітковини (фрукти та овочі, у яких нема крохмалю). Медики радять, щоб вони займали хоча б половину щоденного раціону.
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