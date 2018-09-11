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Медики виявили шкоду кокосової олії

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Чим шкідлива кокосова олія - фото 1
Чим шкідлива кокосова олія

Учені розповіли, чому варто відмовитись від кокосової олії у раціоні харчування.

Науковці виявили, що кокосова олія, яка є неймовірно популярною останні кілька років, насправді є дуже шкідливою.

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Річ у тому, що чимало компаній вирішили заміняти ним інгредієнти тваринного походження у своїх товарах. Варто відзначити, що у 2015 році лише у США було продаж кокосової олії на 229 млн доларів, а у Великобританії за останні 4 роки рівень продажу виріс у 16 разів.

У той же час, в Американські асоціації охорони здоров'я повідомили про шкоду олії, яку вживають у раціоні. А все тому, що у ньому концентрація шкідливого холестерину складає 80%! Навіть у салі його удвічі менше, а така кількість лише збільшує ризики появи серцево-судинних захворювань.

Чим шкідлива кокосова олія - фото 275355
Чим шкідлива кокосова олія

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Джерело: newsyou.info
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