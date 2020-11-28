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Вчені розкрили головний секрет щасливих стосунків

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Стосунки - фото 1
Стосунки / gettyimages

Як розгадати секрет щасливих стосунків? Можливо, дослідження американських вчених допоможе вам це зробити.

Експерти з Рочестерського університету проаналізували понад 170 досліджень про відносини і визначили, що щасливі пари мають декілька схожих психологічних рис.

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На думку вчених, щоб зберегти щасливі відносини, вам треба:

  1. уважно ставитися до почуттів своєї другої половинки і вирішувати існуючі проблеми шляхом розмови і тільки;
  2. разом дивитися романтичні фільми і активно обговорювати їх сюжет між собою;
  3. бути психологічно гнучкими, вміти підлаштовуватися під події і емоційні стани партнера.

Останній пункт, на думку вчених, є найважливішим. Результати аналізу показали, що психологічно гнучкі люди відчували себе краще, як в подружніх, так і дитячо-батьківських відносинах. Водночас психологічно негнучкі партнери відчували себе більш нещасними в романтичних або сексуальних відносинах.

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Джерело: sciencedirect
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