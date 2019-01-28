Як живуть дикі тварини у засніженому Чорнобилі

Свіжі знімки із зони відчуження зачарують вас своєю зимовою атмосферою.

Недавні снігопади, які пройшлися потужним віхрем по всій Україні, схоже, не доставили особливих проблем диким мешканцям зони відчуження навколо Чорнобильської АЕС.

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Тут прекрасно себе почувають коні Пржевальського (чия батьківщина степи Азії), видри, рисі, бобри, козулі, рябчики, кабани і навіть тетерева. Державне агентство України з управління зоною відчуження в соцмережі Facebook опублікувало фото, як мешканці зони переживають снігопади.

А цей талановитий фотограф зробив казкову зйомку для собак, перетворивши їх у справді фантастичних звірів. Зацініть!

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