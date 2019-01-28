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Як живуть дикі тварини у засніженому Чорнобилі

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Як мешканці Чорнобиля переживають зиму - фото 1
Як мешканці Чорнобиля переживають зиму / facebook

Свіжі знімки із зони відчуження зачарують вас своєю зимовою атмосферою.

Недавні снігопади, які пройшлися потужним віхрем по всій Україні, схоже, не доставили особливих проблем диким мешканцям зони відчуження навколо Чорнобильської АЕС.

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Тут прекрасно себе почувають коні Пржевальського (чия батьківщина степи Азії), видри, рисі, бобри, козулі, рябчики, кабани і навіть тетерева. Державне агентство України з управління зоною відчуження в соцмережі Facebook опублікувало фото, як мешканці зони переживають снігопади.

Як живуть дикі тварини у засніженому Чорнобилі - фото 304216

Як живуть дикі тварини у засніженому Чорнобилі - фото 304217

Як живуть дикі тварини у засніженому Чорнобилі - фото 304218

Як живуть дикі тварини у засніженому Чорнобилі - фото 304219

А цей талановитий фотограф зробив казкову зйомку для собак, перетворивши їх у справді фантастичних звірів. Зацініть!

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Джерело: facebook
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