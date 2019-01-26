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Цей кіт вперше побачив сніг: кумедне відео

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Кіт грається у снігу - фото 1
Кіт грається у снігу

Чорний кіт вперше побачив сніг, а його кумедні ігри розсмішили користувачів.

На сторінці Fluff Society в соцмережі Twitter з'явилось веселе відео з котом, який вперше оцінив всі переваги зими. Хто б міг подумати, що запис з пухнастиком, який розважається у снігу, менш як за добу переглянуть понад 51 тис. користувачів, а сам допис збере понад 1,6 тис. ретвітів та 5,2 тис. вподобань. А все тому, що домашній улюбленець гасає з гірки, намагається спробувати сніг на смак та просто поводиться, наче дитина.

І ще: Сів на свічки: кіт-бешкетник розвеселив мережу

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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