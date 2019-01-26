Цей кіт вперше побачив сніг: кумедне відео

Чорний кіт вперше побачив сніг, а його кумедні ігри розсмішили користувачів.

На сторінці Fluff Society в соцмережі Twitter з'явилось веселе відео з котом, який вперше оцінив всі переваги зими. Хто б міг подумати, що запис з пухнастиком, який розважається у снігу, менш як за добу переглянуть понад 51 тис. користувачів, а сам допис збере понад 1,6 тис. ретвітів та 5,2 тис. вподобань. А все тому, що домашній улюбленець гасає з гірки, намагається спробувати сніг на смак та просто поводиться, наче дитина.

І ще: Сів на свічки: кіт-бешкетник розвеселив мережу

OS: "My cat recently saw snow for the very first time, and discovered how much fun it is to go down the slide in it!" pic.twitter.com/eimWzVnOfC — Fluff Society (@FluffSociety) 25 січня 2019 р.

Читайте також: "Небезпечний" собака розвеселив мережу