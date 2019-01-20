Фантастичні звірі: незвичайні фото собак від Джесса Белла

Талановитий фотограф зробив казкову зйомку для собак, перетворивши їх у справді фантастичних звірів. Зацініть!

Знайомтесь, Джесс Белл (Jess Bell) – канадський фотограф, який фокусується на зйомках з тваринами у русі. Нещодавно йому вдалось організувати для собак своїх друзів незвичайну фотосесію з кольоровим порошком.

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"Ці божевільні кольори та динаміку камера захоплює у реальному часі та на місці. Кожне зображення є унікальним та підкреслює дивовижні відмінності між рухами собак різних порід та з різними формами тіла, а порошок просто підсилює ідеальний ефект", – ділиться Джесс.

До того ж, фотограф зізнається, що отримав неабияке задоволення під час роботи з домашніми улюбленцями.

Джерело всіх фото: jessbellphotography.com

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