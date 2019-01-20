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Фантастичні звірі: незвичайні фото собак від Джесса Белла

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Фантастичні собаки в об'єктиві Джесса Белла - фото 1
Фантастичні собаки в об'єктиві Джесса Белла / jessbellphotography.com

Талановитий фотограф зробив казкову зйомку для собак, перетворивши їх у справді фантастичних звірів. Зацініть!

Знайомтесь, Джесс Белл (Jess Bell) – канадський фотограф, який фокусується на зйомках з тваринами у русі. Нещодавно йому вдалось організувати для собак своїх друзів незвичайну фотосесію з кольоровим порошком.

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"Ці божевільні кольори та динаміку камера захоплює у реальному часі та на місці. Кожне зображення є унікальним та підкреслює дивовижні відмінності між рухами собак різних порід та з різними формами тіла, а порошок просто підсилює ідеальний ефект", – ділиться Джесс.

До того ж, фотограф зізнається, що отримав неабияке задоволення під час роботи з домашніми улюбленцями.

Фантастичні звірі: незвичайні фото собак від Джесса Белла - фото 302293

Фантастичні звірі: незвичайні фото собак від Джесса Белла - фото 302294

Фантастичні звірі: незвичайні фото собак від Джесса Белла - фото 302295

Фантастичні звірі: незвичайні фото собак від Джесса Белла - фото 302296

Фантастичні звірі: незвичайні фото собак від Джесса Белла - фото 302297

Фантастичні звірі: незвичайні фото собак від Джесса Белла - фото 302298

Фантастичні звірі: незвичайні фото собак від Джесса Белла - фото 302299

Фантастичні звірі: незвичайні фото собак від Джесса Белла - фото 302300

Фантастичні звірі: незвичайні фото собак від Джесса Белла - фото 302301

Фантастичні звірі: незвичайні фото собак від Джесса Белла - фото 302302

Фантастичні звірі: незвичайні фото собак від Джесса Белла - фото 302303

Джерело всіх фото: jessbellphotography.com

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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