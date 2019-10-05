Як життя біля моря впливає на психічний стан

Британські науковці вирішили простежити за тим, як життя на побережжі здатне змінити психічне здоров'я. Як це пов'язано з фінансовою нерівністю – читайте далі.

Учені з Університету Ексетер дослідили дані про здоров'я майже 26 тисяч британців, а також відстежували те, як далеко люди мешкають від моря. З'ясувалось, що стан психічного здоров'я тісно пов'язаний із дальністю від побережжя. Навіть найбідніші мешканці міст, які жили близько до водойм, були значно щасливіші, аніж люди з такими ж фінансовими можливостями далеко від моря.

І ще: 5 поширених помилок, яких допускають чоловіки під час сексу

"Наше дослідження вперше показало, що малозабезпечені люди, які живуть близько до побережжя, мають менше проблем з психічним здоров'ям. Ця захищена зона може зіграти важливу роль у подоланні наслідків нерівності між бідними і багатими", – пояснює доктор Джо Джаретт, один із авторів дослідження.

Відзначається, що кожен шостий дорослий британець страждає від психічних проблем, приміром, депресії чи тривоги. Найпоширеніші такі розлади серед бідних верств населення.

Життя біля моря покращує психічний стан

Читайте також: Як татуювання покращують наше здоров'я