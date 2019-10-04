Як татуювання покращують наше здоров'я

Сьогодні більше 30% американців – татуйовані. І попри те, що багато вчених прийшли до висновку, що татуювання насправді не несуть ніякої шкоди для здоров'я, невелика команда дослідників все ж вирішила перевірити, наскільки ця заява відповідає дійсності.

Так, згідно з проведеними дослідженнями, люди, які провели на сеансі у тату-майстра більше часу, виробляли більше слинного імуноглобуліну А.

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Це, у свою чергу, означає, що у цих людей імунна відповідь на отримання нового тату була вищою, ніж у тих, хто мав менший досвід татуювання, або не мав його взагалі. Причому цей ефект залежить не тільки від часу, який пройшов з моменту появи татуювання на шкірі, але і від кількості набитих тату. Ця реакція імунітету може бути дуже корисною у випадку інших пошкоджень шкіри, або ж проблем зі здоров'ям у цілому.

В кінцевому підсумку вчені прийшли до висновку, що татуювання справляє стимулювальний ефект: так біологи називають процес, при якому імунні клітини піддаються впливу специфічного антигену і диференціюються в антитіла, які залишаються в кровообігу протягом багатьох років.

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