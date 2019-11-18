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Як збірну України зустріли вдома після тріумфу у відборі на Євро 2020: фото і відео

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Як збірну України зустріли вдома після тріумфу у відборі на Євро 2020: фото і відео - фото 1

Збірна України з футболу повернулася додому після останнього матчу відбіркового туру до Євро 2020 проти Сербії. Дивіться, як зустрічали "синьо-жовтих" у Борисполі!

Підопічні Андрія Шевченка вирвали нічию в Сербії на останніх хвилинах матчу та повернулись справжніми тріумфаторами до Києва. Вперше в історії наша збірна завершила відбір на Чемпіонат Європи з футболу без жодної поразки, достроково забезпечивши собі вихід у наступний раунд.

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Як збірну України зустріли вдома після тріумфу у відборі на Євро 2020: фото і відео - фото 368878

В аеропорту "Бориспіль" гравцям і тренерському штабу влаштували теплий прийом. Вболівальники зустріли "синьо-жовтих" з національною символікою та вигуками "Молодці! Україна! Браво!".

Відзначимо, що Україна набрала 20 очок та впевнено очолила групу В, випередивши чинних чемпіонів Європи – Португалію. Таким чином наші хлопці гарантували собі місце в першому кошику при жеребкуванні фінальної частини Євро 2020, яке відбудеться вже 30 листопада в Бухаресті. Бажаємо збірній нових успіхів!

Як збірну України зустріли вдома після тріумфу у відборі на Євро 2020: фото і відео - фото 368879
Як збірну України зустріли вдома після тріумфу у відборі на Євро 2020: фото і відео - фото 368880
Як збірну України зустріли вдома після тріумфу у відборі на Євро 2020: фото і відео - фото 368881
Як збірну України зустріли вдома після тріумфу у відборі на Євро 2020: фото і відео - фото 368884
Як збірну України зустріли вдома після тріумфу у відборі на Євро 2020: фото і відео - фото 368885
Як збірну України зустріли вдома після тріумфу у відборі на Євро 2020: фото і відео - фото 368883
Як збірну України зустріли вдома після тріумфу у відборі на Євро 2020: фото і відео - фото 368876

Фото Павла Кубанова

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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