СЕРБІЯ – УКРАЇНА онлайн трансляція: дивитись матч відбору на Євро 2020

Збірна України з футболу проведе останню зустріч відбіркового турніру до Євро 2020 проти збірної Сербії. До вашої уваги онлайн трансляція, де можна дивитися матч і вболівати за наших!

У неділю, 17 листопада, збірна України проведе матч проти збірної Сербії. З турнірної точки зору ця гра для підопічних Андрія Шевченка не матиме жодного значення, адже синьо-жовті за тур до фінішу забронювали за собою першу сходинку в групі.

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Букмекери вважають фаворитом цього поєдинку сербів.

АНОНС МАТЧУ СЕРБІЯ – УКРАЇНА

Дата: 17.11.2019

17.11.2019 Коли: 16:00

16:00 Місце проведення: стадіон "Райко Мітіч", Белград

стадіон "Райко Мітіч", Белград Головний арбітр: Роберт Медден (Шотландія)

Роберт Медден (Шотландія) На якому каналі трансляція : Футбол 1, ТРК Україна

: Футбол 1, ТРК Україна Де дивитись онлайн: на сайті OLL.tv, livesport.ws, gooool.org

на сайті OLL.tv, livesport.ws, gooool.org Прогноз і ставки букмекерів: 1,88 – 3,60 – 4,00

Зазначимо, що цим матчем на 51-тисячному стадіоні імені Райко Мітіча в Белграді, а також паралельним поєдинком Люксембург – Португалія, завершиться відбіркова кампанія в групі В Євро 2020. Наша команда достроково з першого місце гарантувала собі участь у фінальній стадії, а серби ще зберігають шанси на вихід з групи.

Збірні України та Сербії раніше провели між собою чотири матчі. Українська збірна у всіх перемогла і має різницю м'ячів 10:0.

ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН МАТЧ СЕРБІЯ – УКРАЇНА

Орієнтовні склади на матч ЄВРО 2020

Сербія : Дмитрович, Младенович, Міленкович, Максимович, Коларов, Мілівоєвіч, Максимович, Милинкович-Савич, Ляїч, Мітрович, Тадич

: Дмитрович, Младенович, Міленкович, Максимович, Коларов, Мілівоєвіч, Максимович, Милинкович-Савич, Ляїч, Мітрович, Тадич Україна: П'ятов, Караваєв, Матвієнко, Кривцов, Миколенко, Сидорчук, Буяльський, Малиновський, Ярмоленко, Циганков, Яремчук

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