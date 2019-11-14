Названі найпопулярніші українські футболісти в Instagram

Складено рейтинг найбільш популярних футболістів у соцмережі Instagram. Дізнайтеся, хто крутіший: Зінченко чи Коноплянка?

Складено рейтинг найпопулярніших українських футболістів у соцмережі Instagram. Рейтинг склав портал football.ua.

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Так, у легіонера "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка наразі 929 тисяч фоловерів. На другому місці за кількістю шанувальників – Євген Коноплянка (432 тисячі), третій – Андрій Ярмоленко (277 тис.). Цікаво, що у ТОП-10 половина футболістів виступає в чемпіонаті України, половина – за кордоном.



Рейтинг українських футболістів у Instagram:

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