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Названі найпопулярніші українські футболісти в Instagram

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Футболісти в Instagram - фото 1
Футболісти в Instagram / d1.dp.ua

Складено рейтинг найбільш популярних футболістів у соцмережі Instagram. Дізнайтеся, хто крутіший: Зінченко чи Коноплянка?

Складено рейтинг найпопулярніших українських футболістів у соцмережі Instagram. Рейтинг склав портал football.ua.

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Так, у легіонера "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка наразі 929 тисяч фоловерів. На другому місці за кількістю шанувальників – Євген Коноплянка (432 тисячі), третій – Андрій Ярмоленко (277 тис.). Цікаво, що у ТОП-10 половина футболістів виступає в чемпіонаті України, половина – за кордоном.

Рейтинг українських футболістів у Instagram:

Названі найпопулярніші українські футболісти в Instagram - фото 368117

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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