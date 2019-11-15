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П'ятов відверто розповів, що відбувається у збірній України

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Андрій П'ятов - фото 1
Андрій П'ятов / sport.ua

Футболіст Андрій П'ятов розповів про українську збірну. Читайте, як йдуть справи у підопічних Андрія Шевченка.

Голкіпер збірної України Андрій П'ятов розповів, що відбувається в національній команді. За словами П'ятова, зараз в команді намагаються працювати спільно, а не виділяти одного або двох гравців.

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"Раніше як говорили? Дайте м'яч Коноплянці чи Ярмоленку, і вони щось придумають. А уявіть, що гра не пішла ні в того, ні в іншого? Ми вже не знаємо, що робити! Намагаємося на них грати, а суперник, який також вивчає наш стиль, відправляє по 2 гравці на противагу нашим вінгерам. І все, кисень перекрили!"

"Ніхто не перетримує м'яч, всі відкриваються, всі знають свої функції на полі. Граємо швидко в короткий пас. Як наслідок, забивають не тільки Ярмоленко і Коноплянка. Може відзначитися кожен від захисників до форвардів. Це і є спільна робота всієї команди", – розповів П'ятов.

П'ятов відверто розповів, що відбувається у збірній України - фото 368304

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Джерело: sport.ua
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