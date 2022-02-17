Як досягти емоційної стабільності: 6 порад для боротьби з тривожністю

За останні кілька років психологічний стан людей відчутно погіршився, оскільки пандемія та ситуація в країнах не дозволяли почуватись спокійно. Але є кілька порад, що допоможуть повернутись до емоційної стабільності навіть у такий час.

Інколи буває нелегко зберігати спокій та рівновагу, тому у цих випадках важливо знати, як повернутись до нормального стану. Саме такими порадами поділились експерти з телеграм-каналу Психологічна підтримка.

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Як повернути емоційну стабільність:

1. Будьте оптимістичними

Це не означає, що варто дивитись на світ крізь "рожеві окуляри". Але навіть у найважчих ситуаціях, коли потрібно діти до мети, потрібно дотримуватись балансу між реалістичним поглядом на життя та позитивними прогнозами.

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2. Дивіться страху у вічі

Уникання речей, що лякають, часто змушують ще сильніше боятись. Тому зробіть все, щоб бути захищеним від того, що викликає у вас страх та зустріньтесь з ним віч-на-віч.

3. Не приховуйте власні недоліки

Так ви витрачаєте енергію та час на даремну справу, краще зосередитись на справді важливих речах та вдосконалюватись.

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4. Насолоджуйтеся процесом

Згадайте, коли востаннє ви займались тим, що приносить вам задоволення та радість. Саме час спробувати це знову.

5. Не забувайте про спорт

Фізична активність допомагає підтримувати лише тіло у формі, а допомагає організму краще справлятись зі стресом.

6. Додайте сенс у своє життя

Не бійтесь ставити перед собою цілі, мріяти та шукати покликання.

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