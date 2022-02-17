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Як досягти емоційної стабільності: 6 порад для боротьби з тривожністю
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За останні кілька років психологічний стан людей відчутно погіршився, оскільки пандемія та ситуація в країнах не дозволяли почуватись спокійно. Але є кілька порад, що допоможуть повернутись до емоційної стабільності навіть у такий час.
Інколи буває нелегко зберігати спокій та рівновагу, тому у цих випадках важливо знати, як повернутись до нормального стану. Саме такими порадами поділились експерти з телеграм-каналу Психологічна підтримка.
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Як повернути емоційну стабільність:
1. Будьте оптимістичними
Це не означає, що варто дивитись на світ крізь "рожеві окуляри". Але навіть у найважчих ситуаціях, коли потрібно діти до мети, потрібно дотримуватись балансу між реалістичним поглядом на життя та позитивними прогнозами.
2. Дивіться страху у вічі
Уникання речей, що лякають, часто змушують ще сильніше боятись. Тому зробіть все, щоб бути захищеним від того, що викликає у вас страх та зустріньтесь з ним віч-на-віч.
3. Не приховуйте власні недоліки
Так ви витрачаєте енергію та час на даремну справу, краще зосередитись на справді важливих речах та вдосконалюватись.
4. Насолоджуйтеся процесом
Згадайте, коли востаннє ви займались тим, що приносить вам задоволення та радість. Саме час спробувати це знову.
5. Не забувайте про спорт
Фізична активність допомагає підтримувати лише тіло у формі, а допомагає організму краще справлятись зі стресом.
6. Додайте сенс у своє життя
Не бійтесь ставити перед собою цілі, мріяти та шукати покликання.
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