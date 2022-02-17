Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Нацвідбір на Євробачення Alina Pash Євробачення

Як досягти емоційної стабільності: 6 порад для боротьби з тривожністю

  • 54
Як повернути емоційний стан у норму - фото 1
Як повернути емоційний стан у норму / Priscilla Du Preez on Unsplash

За останні кілька років психологічний стан людей відчутно погіршився, оскільки пандемія та ситуація в країнах не дозволяли почуватись спокійно. Але є кілька порад, що допоможуть повернутись до емоційної стабільності навіть у такий час.

Інколи буває нелегко зберігати спокій та рівновагу, тому у цих випадках важливо знати, як повернутись до нормального стану. Саме такими порадами поділились експерти з телеграм-каналу Психологічна підтримка.

І ще: Від яких думок варто терміново позбутись, щоб стати щасливішими

Як повернути емоційну стабільність:

1. Будьте оптимістичними

Це не означає, що варто дивитись на світ крізь "рожеві окуляри". Але навіть у найважчих ситуаціях, коли потрібно діти до мети, потрібно дотримуватись балансу між реалістичним поглядом на життя та позитивними прогнозами.

Jason Goodman on Unsplash - фото 497168
Jason Goodman on Unsplash

2. Дивіться страху у вічі

Уникання речей, що лякають, часто змушують ще сильніше боятись. Тому зробіть все, щоб бути захищеним від того, що викликає у вас страх та зустріньтесь з ним віч-на-віч.

3. Не приховуйте власні недоліки

Так ви витрачаєте енергію та час на даремну справу, краще зосередитись на справді важливих речах та вдосконалюватись.

Carl Heyerdahl on Unsplash - фото 497169
Carl Heyerdahl on Unsplash

4. Насолоджуйтеся процесом

Згадайте, коли востаннє ви займались тим, що приносить вам задоволення та радість. Саме час спробувати це знову.

5. Не забувайте про спорт

Фізична активність допомагає підтримувати лише тіло у формі, а допомагає організму краще справлятись зі стресом.

6. Додайте сенс у своє життя

Не бійтесь ставити перед собою цілі, мріяти та шукати покликання.

DESIGNECOLOGIST on Unsplash - фото 497170
DESIGNECOLOGIST on Unsplash

Читайте також: Як стати щасливим наодинці: три дієві поради

пропозиції партнерів
Новини