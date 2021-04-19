Ці прості продукти є в раціоні всіх довгожителів

Думка про те, що здорове харчування дуже складне і фінансово затратне – помилкова. Оскільки звичайні і доступні продукти є основою раціону довгожителів.

Серед всіх продуктів довгожителі виділили чотири основних, які допомагають їм залишатися бадьорими, енергійними і здоровими. Про це пише npr.

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Броколі

Експерти радять включити броколі в свій раціон, бо в ній міститься маса вітамінів і корисних речовин, які покращують роботу серцево-судинної системи. У такій капусті є багато хрому, що допомагає тримати в норми артеріальний тиск.

Томати

Ці яскраво-червоні овочі багаті на лікопін, потужний антиоксидант, що захищає організм від руйнівної дії вільних радикалів. Особливо корисними є помідори, які пройшли коротку термічну обробку: після неї кількість лікопіну в м'якоті томатів виростає на одну третину.

Гіркий шоколад

Дослідники встановили, що любителі гіркого шоколаду живуть в середньому довше на один рік. Тому що такий шоколад забезпечує організм поліфенолами, які уповільнюють процес старіння організму.

Буряк

Виявилося, що в цьому простому продукті міститься багато бетаїну, який згідно з дослідженнями, знижує ризик розвитку аденоми передміхурової залози і раку прямої кишки.

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