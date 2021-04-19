Чим замінити майонез: заправки для тих, хто піклується про здоров'я

Основу майонезу складають жовтки і олія, у якої дуже висока калорійність. Однак, замінити майонез можна більш смачними і корисними заправками.

На своїй сторінці в Instagram нутриціологиня Катерина Медушкіна поділилася рецептами декількох соусів, які підійдуть до будь-якої страви.

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Сирно-йогуртовий соус. Вам знадобляться такі продукти: 200 мл знежиреного йогурту або кефіру, 200 г зернистого сиру, 2 варені жовтки, 2 ч. л. гірчиці, 2 ч. л. лимонного соку, сіль. Візьміть глибоку миску, змішайте в ній всі інгредієнти, збийте з допомогою блендера. За консистенцією соус має нагадувати майонез.

Сметанний соус з гірчицею. Підготуйте 2 варені жовтки, 200 г сметани (жирність 10-15%), 1 с. л. гірчиці, сіль. Візьміть жовтки, змішайте зі сметаною, додайте інші компоненти і збийте блендером до повітряної текстури.

Соус з сиром і томатною пастою. Така заправка добре підійде для гарячих бутербродів або піци. Для приготування знадобляться: 100 г сиру, 100 мл йогурту (без добавок), 1 ст. л. томатної пасти, сіль, перець (на смак). Всі інгредієнти змішайте і збийте блендером. Можна також додати зелень.

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