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Як зберегти здоров'я нирок: корисні поради

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Бережіть здоров'я!

Нирки – орган, який виконує важливі функції в організмі людини. Якщо його робота дає збій, то це загрожує й іншим органам. Дізнайтеся, що робити, аби ваші нирки були здоровими.

Нирки відповідають за вивідні процеси в організмі людини. Коли їхня функція притупляється, то починаються серйозні проблеми зі здоров'ям на неприємні болі.

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Що робити при захворюваннях нирок:

  1. Щоб відновити функціонування нирок, перше що необхідно зробити – відмовитися від вживання неорганічної солі. Замініть звичайну сіль на морську, включіть в раціон вживання сушених морських водоростей.
  2. Обов'язково робіть щоденні фізичні вправи. Починайте свій день з 20-ти присідань.
  3. Необхідно налагодити правильні години сну. Лікарі рекомендують лягати спати не пізніше 23:00 години. За 30 хвилин до сну пийте чай з шипшини: залийте в термосі плоди або листя шипшини водою не більше 45 °.
  4. Для поліпшення роботи нирок потрібно регулярно їсти спаржу, цвітну капусту, цибулю, червоний перець і журавлину. Крім цього, щоб не перевантажувати травну систему, порції повинні бути розміром з кулак, тоді ниркам не доведеться працювати на повну потужність.
Як зберегти здоров'я нирок: корисні поради - фото 315817
Коли існують серйозніші проблеми:
  • Наявність набряків на руках, ногах, на обличчі;
  • Нефрити, пієлонефрити початкової та середньої тяжкості;
  • Камені та пісок, застійні явища в нирках.

То в таких випадках позбутися від перерахованих недуг допоможуть лікувальні масажні техніки вісцерального масажу. Якщо вам коли-небудь робили масаж спини, шиї й попереку, то ви пам'ятаєте ці приємні відчуття зникнення м'язових затисків, спазмів, свободу рухів в хребті, легкість у всьому тілі. Ось такі ж відчуття ви отримаєте після декількох процедур вісцерального масажу від грамотного фахівця. Живіт підтягнеться, зникнуть болі, почнеться робота кишківника, поліпшиться загальний стан організму.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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