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Як зберегти тепло тіла під час лютих морозів

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Усю зиму не обов'язково проводити вдома - фото 1
Усю зиму не обов'язково проводити вдома

Науковцям вдалося з'ясувати, що природна реакція на холод і адаптація здатні допомогти підтримувати нормальну температуру тіла.

В організмі людини кров безупинно циркулює, вона поставляє до нього кисень та інші корисні елементи. Під час цього процесу тепло передається від м'язових тканин шкірі.

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Якщо ви виходите на холод, кров зосереджується на захисті життєво важливих внутрішніх органів. У результаті тепло від шкіри відходить, але при цьому покращується обмін речовин і з'являється додаткове тепло. Також науковці відзначили, що худорляві люди замерзають значно швидше у порівнянні з тими, у кого є зайва вага.

Бережіть голову в теплі - фото 303637
Бережіть голову в теплі

Що ж потрібно для того, щоб зігрітися? Передовсім, важливими є три пункти: правильна комбінація одягу, здорове харчування та фізична активність.

Узимку слід тепло одягатися. Теплі речі не так зігрівають, як допомагають організму утримувати тепло. Особливо важливо носити теплу шапку, адже голова – потенційне джерело втрати тепла.

Важлива для зігрівання й помірна фізична активність. Завдяки скороченню м'язових тканин з'явиться додаткове тепло. Але важливо не спітніти, адже ефект може бути зворотним.

Перетравлення їжі теж збільшує температуру тіла. Тому перед виходом на холод бажано з'їсти корисну поживну їжу.

Якщо ж зима – не ваша пора року, використовуйте ці поради, щоб не бути вічним мерзляком. Бережіть себе та своє здоров'я!

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Джерело: Menslife
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