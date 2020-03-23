Створено калькулятор, який порахує, скільки вам потрібно туалетного паперу

Через спалах коронавірусу люди в усьому світі почали масово скуповувати не лише їжу, а й туалетний папір. Аби розрахувати, скільки насправді рулонів вам потрібно, – британці створили кумедний калькулятор. Перевірте, чи не забагато паперу ви змели з полиць крамниць?

Нагадаємо, що у Гонконзі озброєні чоловіки вкрали 600 рулонів туалетного паперу у служби доставки. В Австралії газета навіть надрукувала туалетний папір. NT News вийшла з додатковими сторінками, щоб усунути дефіцит туалетного паперу в країні.

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Тому розробники Бен Сассун і Сем Харріс з Лондона вирішили створити онлайн-калькулятор, який розраховує, скільки туалетного паперу насправді потрібно вам і вашій родині на період карантину. Цілі проєкту – провести роз'яснювальну роботу і не дати людям придбати більше паперу, ніж необхідно.

За перші чотири дні з моменту запуску калькулятором скористалися 2 мільйони людей.

Згідно з розрахунками, наприклад, сім'ї з чотирьох осіб на два тижні ізоляції знадобиться 16 рулонів. 24 рулони знадобляться парі, яка проводить на карантині шість тижнів. Вісім осіб, ізольованих на місяць, можуть купити 67 рулонів.

Розрахунки ґрунтуються на тому вихідному факті, що кожній людині потрібно близько 0,27 рулону туалетного паперу на день. Так що, якщо вам з якоїсь фізіологічної причини потрібно більше або менше, ніж середньостатистичному споживачеві, може знадобитися додаткова математична робота.

У будь-якому випадку головний сенс у тому, щоб нагадати людям в критичних ситуаціях думати про інших і брати для себе тільки те, що необхідно.

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