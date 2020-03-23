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Карантин Коронавірус

Чи справді ця група крові – найбільш вразлива до коронавірусу: фактчекінг

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Група крові - фото 1
Група крові / znanija

У мережі з'явилася інформація, що найбільший ризик заразитися коронавірусом COVID-2019 у людей з групою крові А (II). Однак, це неправда.

Про те, що люди з II групою крові хворіють частіше за інших, заявив лікар Євген Комаровський у відповідному відео на своєму Youtube-каналі. За його словами, ця інформація дивовижна, але правдива. Сам медик перевірив її кілька разів.

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"Підтверджується, що люди з групою крові А (II) мають вищий ризик зараження коронавірусом. І це незалежно від статі і віку", – підкреслив Комаровський.

Таке неперевірене дослідження щодо групи крові хворих на коронавірус дійсно опубліковане на сайті Medrxiv (безкоштовний онлайн-архів для поширення повних, але ще не опублікованих рукописів (препринтів) в медичних, клінічних та суміжних науках про здоров'я).

Однак воно ще не було рецензоване експертами, які оцінюють статтю і можуть виявити слабкі сторони в припущеннях, методах та висновках. А до цього часу говорити про будь-які результати зарано.

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