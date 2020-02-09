Як зберегти молодість і здоров'я: прості правила

Науковці назвали 4 корисні звички, які дозволять довго залишатись молодим та не перейматись проблемами зі здоров'ям. Про це варто знати кожному!

На першому місці є водний баланс, адже сучасні люди часто нехтують склянкою води на користь кави чи чаю. Варто розуміти, що кожного дня організм потребує щонайменше 1,5-2 л чистої питної води для нормальної роботи. Починайте день зі склянки теплої води, а також за годину до кожної трапези. Тоді можна буде забути про зморшки та проблеми з метаболізмом і переїданням.

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Другу позицію займає контроль харчування. Стежте за калоріями та якістю продуктів, які споживаєте. Медики рекомендують надавати перевагу рослинній їжі та не зловживати фастфудом та смаженими смаколиками.

Як продовжити молодість

Трійку лідерів замикають фізичні навантаження. Прогулянки містом, їзда на велосипеді, біг та плавання – ось чим можна зайнятись, якщо бракує часу на регулярне відвідування спортзалі. Це прояв турботи про мозок та серцево-судинну систему.

Не менш важливим є контроль свого психічного здоров'я. Менше турбуйтесь про негатив та зосереджуйте увагу на хорошому. Також не варто нехтувати відпочинком, адже він дозволяє уникати вигорання.

Як продовжити молодість

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