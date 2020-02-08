Цікавий експеримент: як на людину впливають усього 6 хвилин без смартфона

Дейв Марковіц, молодий вчений з університету Орегона, вирішив з'ясувати, як використання смартфона впливає на здатність зосередитися, а також на самоконтроль людини. Для цього він провів цікавий експеримент!

Дослідник запросив взяти участь в експерименті 125 добровольців. Кожному треба було провести у порожній кімнаті шість хвилин – при цьому випробовувані не знали, скільки часу займе експеримент.

І ще: Учені пояснили, чому дівчина сміється над твоїми жартами

Учасників розбили на три групи. Одним дозволили користуватися всіма функціями смартфона, крім дзвінків і повідомлень. Інших попросили залишити смартфон за межами кімнати і просто посидіти на самоті. Третім запропонували взяти смартфон з собою, але покласти його екраном вниз так, ніби він був вимкнений.

Відсутність смартфона впливає на ваше самопочуття?

За допомогою сенсорів, закріплених на подушечках пальців, учений фіксував хвилювання учасників. Після експерименту добровольців попросили розповісти, як вони почувалися у закритому просторі і про що думали.

Учасники без смартфонів не могли зосередитися на якійсь одній думці, їх розум блукав.

на якійсь одній думці, їх розум блукав. Учасники, які не користувалися смартфоном, але тримали його під рукою, почувалися спокійнішими за тих, хто залишив гаджет за дверима. Як не дивно, смартфон допоміг людям зосередитися, їх думки були зайняті чимось цікавим.

Багато в чому дослідження Марковіца повторює "зефірний експеримент" Волтера Мішеля, який вивчав відтерміноване задоволення. Мішель пропонував дітям від чотирьох до шести років з'їсти частування (зефір, печиво або крендель) негайно або почекати 15 хвилин і отримати подвійну нагороду.

Читайте також: Хто емоційніший на роботі: учені здивували новим дослідженням