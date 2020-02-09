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Ці вітаміни мають бути в щоденному раціоні

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Вітаміни - фото 1
Вітаміни / elle

Для гарного функціонування організму необхідні корисні вітаміни. Вони мають бути у вашому щоденному раціоні.

Вітамін А необхідний для здоров'я зубів і кісток, стежить за станом слизових оболонок і шкіри. Вітамін А можна знайти в таких продуктах: темна листова зелень, яєчні жовтки, молочні продукти (сир, йогурт), печінка, риба, яловичина.

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Вітамін B1 (тіамін) перетворює вуглеводи на енергію і допомагає регулювати функцію серця і нервових клітин. Є в: яйцях, пісному м'ясі, горіхах, насінні, бобових, м'ясних субпродуктах, горосі, цілісному зерні.

Вітамін B2 (рибофлавін) сприяє виробництву еритроцитів і допомагає іншим вітамінам групи В виконувати свою роботу. Звідки отримати: яйця, м'ясні субпродукти, пісне м'ясо, молоко, зелені овочі, збагачені зерна і крупи.

Вітамін B5 (пантотенова кислота) допомагає виробляти гормони і хороший холестерин. Звідки отримати: авокадо, капуста, брокколі, яйця, бобові, сочевиця, гриби, м'ясні субпродукти, птиця, цільнозернові.

Вітамін Е, антиоксидант, допомагає виробляти еритроцити і ефективно використовувати вітамін К.

Ці вітаміни мають бути в щоденному раціоні - фото 384909

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Джерело: elle
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