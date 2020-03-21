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Як зберегти і поліпшити стосунки: 4 важливі поради

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Стосунки / lifehacker

Психологи склали список правил, яких необхідно дотримуватися для того, щоб і зберегти, і поліпшити стосунки з близькими вам людьми.

Варто знати, що думає ваша друга половина про ваші стосунки. Ви ж не хочете закохатися в того, хто не збирається бути з вами відвертим?

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Ви маєте знати, чого ви хочете від відносин, і відкрито говорити про це зі своїм партнером. Багато чоловіків і жінок бояться відкрито говорити про свої бажання і намагаються приховати їх. В результаті з'являється почуття розчарування, тому що ви не отримуєте того, чого хочете. Стосунки – це не гра в здогади. Близькість неможлива без чесності.

Як зберегти і поліпшити стосунки: 4 важливі поради - фото 393417

Не слід миритися з недоліками партнера. Ідеальних людей не існує, і тому, як ми будемо ставитися до недоліків інших: миритися з ними, намагатися виправити їх, залежить багато чого. Якщо вас щось не влаштовує, то відкрито говоріть про це.

Вчіться домовлятися. Часи, коли наречену вибирали батьки, пройшли. Тепер культура відносин між чоловіком і жінкою грає куди меншу роль, ніж раніше. Все залежить тільки від вас.

І ще: Оберіть картинку і дізнайтеся, які стосунки зроблять вас щасливими

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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