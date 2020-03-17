Оберіть картинку і дізнайтеся, які стосунки зроблять вас щасливими

Незалежно від того, закохані ви чи в пошуку, цей тест відкриє вам декілька цікавих речей.

Подивіться на ці три картинки і виберіть ту, яка вам сподобалася найбільше. Розшифровки нижче.

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Перша пара

У стосунках для вас головне пристрасть. Це те всепоглинаюче почуття, коли ваш партнер для вас – весь світ і ви для нього – теж. Ви готові проводити дні безперервно разом, вам завжди цікаво один з одним. Вам навіть не потрібні інші заняття, і особливо – віртуальне життя. Ви живете тут і зараз і відрізняєтеся від інших пар палкими очима і незалежністю від їх думки.

Друга пара

Для вас у відносинах важлива тотальна взаємність. Це не тільки про те, що ви любите партнера на 100% і він вас теж на 100%. Це взагалі про все, що ви робите в житті. Вам важливо бути з другою половинкою на одному щаблі. Щоб у вас були схожі погляди на життя і приблизно однакові хобі. Щоб ви любили одну і ту ж музику і фільми. Щоб сходилися навіть за улюбленим кольором. Як то кажуть, щоб дивилися не один на одного, а в одну сторону.

Третя пара

Найбільше в стосунках ви цінуєте спокій. Можливо, ви вже нагодовані романами з бурхливими пристрастями, палкими скандалами і слізливими розлуками. Вам просто хочеться, щоб поруч був надійний чоловік, з ким можна і бурю пережити, і до моря з'їздити. Ви проти істерик, ревнощів і крику. Але це не виключає того, що ваші відносини цікаві і захоплюючі. Просто в них ви цінуєте позитивні і конструктивні почуття: турботу, радість і ніжність.

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