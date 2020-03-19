Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Три жіночі помилки, здатні зруйнувати найміцніші стосунки

  • 12
Стосунки - фото 1
Стосунки / vokrug

Поставити хрест навіть на найміцніших відносинах і зруйнувати жіноче щастя може улюблена робота і прагнення до ідеалу.

Кар'єра понад усе

Жінка, яка цілком і повністю присвятила себе родині, в наш час, скоріше, виняток. Та й чоловіків, яким потрібна така жінка, майже не залишилося. Однак, і супутницю, яка 24/7 на роботі, теж навряд чи хтось буде собі шукати. Бажання жінки самореалізуватися, іноді, відсуває на другий план все і всіх, в тому числі, сім'ю і коханого чоловіка.

Читайте також: Любов пройшла? Чотири способи вилікувати розбите серце

Тотальний контроль

Цікавитися його життям і контролювати 24 години на добу – це не одне і те ж. Чоловікові необхідний особистий простір, де він буде належати тільки собі і більше нікому. Нехай і не надовго. Якщо весь час набридати йому дзвінками і закидати смс типу "Як справи?", "Де ти?", "Що робиш?", в якийсь момент він захоче просто змінити номер телефону.

Три жіночі помилки, здатні зруйнувати найміцніші стосунки - фото 393132

Бажання переробити

Здавалося б, стара як світ помилка, про яку знають всі. Знають, але регулярно нею зловживають. Жінка закохується не у звичайну людину, а у свої уявлення про неї. Коли ж стикається з реальністю, починає "підганяти" коханого під свій ідеал.

І ще: 25 секс-порад, які жінки хотіли б дати кожному чоловікові

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як зробити антисептик для рук у домашніх умовах: покрокова інструкція
  • 16 березня, 14:23
  • 2146
Карантин в Україні: ТОП гаджетів для комфортної роботи вдома
  • 16 березня, 15:13
  • 638
Чому не потрібно планувати подорож заздалегідь: приклади із власного досвіду
  • Вчора, 15:12
  • 3653
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Стосунки