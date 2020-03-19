Три жіночі помилки, здатні зруйнувати найміцніші стосунки

Поставити хрест навіть на найміцніших відносинах і зруйнувати жіноче щастя може улюблена робота і прагнення до ідеалу.

Кар'єра понад усе

Жінка, яка цілком і повністю присвятила себе родині, в наш час, скоріше, виняток. Та й чоловіків, яким потрібна така жінка, майже не залишилося. Однак, і супутницю, яка 24/7 на роботі, теж навряд чи хтось буде собі шукати. Бажання жінки самореалізуватися, іноді, відсуває на другий план все і всіх, в тому числі, сім'ю і коханого чоловіка.

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Тотальний контроль

Цікавитися його життям і контролювати 24 години на добу – це не одне і те ж. Чоловікові необхідний особистий простір, де він буде належати тільки собі і більше нікому. Нехай і не надовго. Якщо весь час набридати йому дзвінками і закидати смс типу "Як справи?", "Де ти?", "Що робиш?", в якийсь момент він захоче просто змінити номер телефону.

Бажання переробити

Здавалося б, стара як світ помилка, про яку знають всі. Знають, але регулярно нею зловживають. Жінка закохується не у звичайну людину, а у свої уявлення про неї. Коли ж стикається з реальністю, починає "підганяти" коханого під свій ідеал.

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