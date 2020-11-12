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Як зберегти фігуру взимку, щоб не довелося худнути до літа

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Фігура - фото 1
Фігура / joinfo

Чому ми стрімко набираємо вагу в холодний період і як тримати апетит під контролем, розповіли психолог Оксана Сашенко і дієтолог Карина Дайнеко.

Як тримати апетит під контролем?

Щоб тримати свій апетит під контролем, треба всього-на-всього відмовитися від додаткової глюкози. Або ж скористатися порадою психолога.

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"Щонайменше 10 пальців насолоди і задоволення 10 речей, які принесуть мені радість і щастя. Можливо, послухати улюблену музику або подивитися записи концерту, поспілкуватися, прогулятися і подихати свіжим повітрям, почитати улюблені цитати з книги, подивитися улюблений фільм чим більше буде таких джерел задоволення, тим менше організм вимагатиме компенсувати це через їжу", – розповіла психолог.

Ще одна терапія – кольором! Чим більше в нашому оточенні буде теплих відтінків, тим краще організм буде синтезувати радість. І чим більше ми контактуємо з цими кольорами через їжу, одяг чи творчі прояви, тим менше потреби в зайвій їжі.

Як зберегти фігуру взимку, щоб не довелося худнути до літа - фото 434795

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Джерело: dushka
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