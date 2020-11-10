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Як емоційне вигорання впливає на ваше інтимне життя: цікаве дослідження

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Емоційне вигорання негативно впливає на рівень сексу - фото 1
Емоційне вигорання негативно впливає на рівень сексу

Міжнародна група вчених стверджує, що сексуальне задоволення безпосередньо залежить від того, як люди справляємося зі стресом. Якщо людина вигоріла на роботі, вона не зможе вести яскраве статеве життя.

Тож науковці рекомендують надзвичайно відповідально ставитися до свого емоційного здоров'я. В інакшому випадку тобі доведеться миритися з проблемами, пов'язаними з інтимним життям.

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"Геніталії – найчесніша частина тіла, – каже доктор Стівен Снайдер, сексопатолог з Манхеттена – Коли вони кажуть "ні", це ваш мозок сигналізує, що щось не так".

Поганий секс у жінок може бути обумовлений стресом через зовнішній тиск, постійні дедлайни, конфліктів з керівництвом. У чоловіків це відбувається через емоційне вигоряння та внутрішнє виснаження.

Дослідники прийшли до таких висновків після того, як пів року аналізували сексуальне життя 251 лікаря з Греції – 143 чоловіків і 108 жінок у віці близько 30 років. Усі вони відчували стрес на роботі, у багатьох були різні ступені емоційного вигорання – від легкого до сильного.

Вигорання на роботі може знизити рівень інтимного життя - фото 434393
Вигорання на роботі може знизити рівень інтимного життя

Результат спостережень був очікуваним: чим вищий стрес і ступінь вигоряння, тим менше задоволення від сексу лікарі отримували. У чоловіків були проблеми з ерекцією – вона була або слабкою, або її не було взагалі. Деяких це підштовхнуло до вживання алкоголю, що тільки посилює проблему.

Жінкам стрес заважає збуджуватися та насолоджуватися процесом – це призводить до зниження кількості оргазмів.

"Секс – це те, чим люди зазвичай хочуть займатися тоді, коли вони щасливі", – резюмує Снайдер.

Тож намагайтеся дотримуватися балансу між роботою й особистим життям. Це дозволить не виснажуватися й отримувати задоволення від інтимного життя!

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Джерело: NY Post
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